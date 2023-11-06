У ЄС Путіна порівняли зі Сталіним: Боррель розповів, що між ними спільного

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель прирівняв російського диктатора Володимира Путіна та диктатора СРСР Йосипа Сталіна.

Відповідну заяву він зробив під час виступу перед послами ЄС.

"Російські втрати дуже важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама собою є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується", — сказав Боррель.

Він також наголосив, що Україні важливе життя кожного воїна, то для країни-агресорки у короткостроковій перспективі питання втрат "дуже прийнятне".

"Єдине рішення – продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об'єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності. Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, Путін знову йтиме у президенти, і це дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

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