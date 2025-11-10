- Дата публікації
У ЄС різко побільшало українців: цифри вражають
ЄС фіксує найбільшу хвилю українських біженців за останні два роки.
У вересні 2025 року Європейський Союз зафіксував найбільшу кількість схвалених заяв на тимчасовий захист для українців за останні два роки — 79 205, що на 49% більше, ніж у серпні.
Про це повідомляє Die Zeit.
За даними Євростату, це стрімке зростання безпосередньо пов’язане з дозволом українського уряду на виїзд чоловікам віком 18–22 років. Ця зміна призвела до суттєвої трансформації демографічного складу біженців:
Дорослі чоловіки вперше склали більшість — 47% (порівняно з 31% жінок).
Частка неповнолітніх осіб становила 22%.
Станом на кінець вересня 2025 року, тимчасовий захист у ЄС мали 4,3 мільйона українців. Найбільше громадян України прийняли Німеччина (1,2 млн) та Польща (1 млн). Спеціальний статус захисту Рада ЄС продовжила до 4 березня 2027 року.
Нагадаємо, біженці з України, які рятувалися від війни, опинилися в США перед загрозою продовольчої кризи. Йдеться про виплати за «Програмою додаткової допомоги з харчування» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).
Також повідомлялося, що у Польщі згасає хороше ставлення і підтримка українців у найнебезпечніший для України час.
Законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького про внесення змін до закону про допомогу громадянам України, який містив пропозицій про покарання за пропаганду «бандеризму» та «ідеології ОУН-УПА», був відхилений Сеймом.