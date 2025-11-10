ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
1 хв

У ЄС різко побільшало українців: цифри вражають

ЄС фіксує найбільшу хвилю українських біженців за останні два роки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Біженці

Біженці

У вересні 2025 року Європейський Союз зафіксував найбільшу кількість схвалених заяв на тимчасовий захист для українців за останні два роки — 79 205, що на 49% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє Die Zeit.

За даними Євростату, це стрімке зростання безпосередньо пов’язане з дозволом українського уряду на виїзд чоловікам віком 18–22 років. Ця зміна призвела до суттєвої трансформації демографічного складу біженців:

  • Дорослі чоловіки вперше склали більшість — 47% (порівняно з 31% жінок).

  • Частка неповнолітніх осіб становила 22%.

Станом на кінець вересня 2025 року, тимчасовий захист у ЄС мали 4,3 мільйона українців. Найбільше громадян України прийняли Німеччина (1,2 млн) та Польща (1 млн). Спеціальний статус захисту Рада ЄС продовжила до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, біженці з України, які рятувалися від війни, опинилися в США перед загрозою продовольчої кризи. Йдеться про виплати за «Програмою додаткової допомоги з харчування» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Також повідомлялося, що у Польщі згасає хороше ставлення і підтримка українців у найнебезпечніший для України час.

Законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького про внесення змін до закону про допомогу громадянам України, який містив пропозицій про покарання за пропаганду «бандеризму» та «ідеології ОУН-УПА», був відхилений Сеймом.

