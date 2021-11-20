У ЄС схвалили застосування пігулок для лікування COVID-19, які США можуть надати Україні

У ЄС схвалили застосування пігулок для лікування COVID-19, які США можуть надати Україні

Це пероральний противірусний препарат, який зменшує здатність вірусу COVID-19 розмножуватися в організмі.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування препарату Lagevrio ("Молнупіравір") для лікування COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ЕМА.

"Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як "Молнупіравір" або MK 4482) для лікування COVID-19. Lagevrio слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Препарат, який випускається у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів", - йдеться у повідомленні.

Агентство дійшло висновку, що Lagevrio ("Молнупіравір") можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19 з ризиком розвитку тяжкого захворювання. Дослідження "Молнупіравіру" показали, що у разі введення на ранніх стадіях хвороби він може вдвічі зменшити загрозу смерті або госпіталізації для тих, хто перебуває у групі найвищого ризику захворіти на тяжку форму COVID-19.

Варто зазначити, що Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила цей препарат. Британське агентство з контролю лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) рекомендувало застосовувати препарат людям з легкою та середньою формою COVID-19 і щонайменше одним фактором ризику розвитку тяжких захворювань, таких як ожиріння, діабет та серцеві хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підсумками візиту Володимира Зеленського до США 31 серпня - 2 вересня в Офісі президента повідомили, що МОЗ України та компанія MSD обговорюють можливі поставки "Молнупіравіру".

У жовтні Михайло Радуцький - голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів, що Сполучені Штати передали нашій державі ліки прямої дії для хворих на коронавірус, які тяжко долають недугу.

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