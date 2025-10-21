У ЄС спіймали трьох українців, які працювали на Росію: що вони накоїли

Кайданки на чоловікові / © pixabay.com

Нещодавно було заарештовано трьох громадян України, яких затримали на території Польщі та Румунії за спробу організувати канал для перевезення вибухівки на Батьківщину.

Про це на брифінгу заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, повідомляє «Укрінформ».

«Протягом останніх місяців співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі, працюючи на замовлення російської розвідки», — зазначив Добжинський.

Він уточнив, що серед затриманих є троє українців, які «хотіли створити канал переправлення через Польщу і Румунію вибухових матеріалів до України».

За інформацією польських спецслужб, одного з них — 21-річного громадянина України, який працював на складі в Польщі, — затримали на місці. Двоє його спільників, які також мешкали у цій країні Євросоюзу, були заарештовані румунськими спецслужбами в Бухаресті.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали агента російської військової розвідки (ГРУ), якого підозрюють у підготовці терактів у трьох країнах ЄС (Литва, Польща та Німеччина). Теракти мали бути здійснені за допомогою дронів і консервних банок, начинених потужною вибухівкою.