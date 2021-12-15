У ЄС суд зобов'язав країни визнавати батьківство обох партнерів з одностатевої пари

Таке рішення ухвалили після того, як Болгарія відмовилася видати свідоцтво про народження дочці одностатевої пари.

Суд ЄС ухвалив, що одностатеві батьки та їхні діти повинні бути визнані сім'єю в усіх країнах-членах Євросоюзу.

Про це інформує Euronews.

У рішенні зазначається, що якщо одна з країн-членів визнала батьківство одностатевої пари щодо дитини, воно має визнаватися й іншими країнами-членами ЄС.

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Таке рішення ухвалили після того, як болгарська влада відмовилася видати свідоцтво про народження дочці одностатевої пари на підставі того, що дитина не може мати двох матерів. Громадянка Болгарії Каліна Іванова та британка з Гібралтару Джейн Джоунс — матері дівчинки Сари. Жінки зареєстрували свій шлюб у 2018 році.

Дівчинка народилася у 2019 році в Іспанії. Громадянство Іспанії вона отримати не може, адже її матері не іспанського походження. Джоунс не може передати своїй дочці і британське громадянство, оскільки народилася в Гібралтарі.

На цій підставі Іванова попросила болгарське громадянство для своєї дитини. Проте у Болгарії запит відхилили. Тому жінки були змушені звернутися до Європейського суду. Суд ЄС постановив, що дитині має бути виданий болгарський паспорт. Рішення не може бути оскаржене.

"Це є справжнім свідченням того, що ЄС є союзом рівності. Важливо, щоб рішення було негайно виконано, не лише для дитини Сари та її сім’ї, а й для інших сімей, які стикаються з подібною боротьбою у всьому ЄС", — зазначили у суді.

Нагадаємо, що у Британіх опікунки-лесбійки жорстоко замордували дитину. Пара знімала на відео знущання над дитиною, щоб відправляти це друзям для розваги.

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