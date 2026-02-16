У ЄС ухвалили важливе рішення щодо українських біженців - до чого готуватися

В Ірландії готують зміни для українських біженців / © ТСН.ua

Реклама

В Ірландії влада автоматично подовжила імміграційні дозволи українських біженців до 4 березня 2027 року.

Про це йдеться у повідомленні офіційного порталу Імміграційної служби Ірландії.

Це рішення спростить юридичну ситуацію для українських біженців, зокрема, дозволить їм легально проживати, працювати без додаткових дозволів, а також отримувати доступ до медичної допомоги та освіти. Також вони матимуть можливість подорожувати європейськими країнами до 90 днів.

Реклама

Подовження дії тимчасового захисту також надається іншим бенефіціарам Директиви про тимчасовий захист, що включає осіб без громадянства. Рішення базується на рекомендаціях Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії.

Зазначимо, від лютого 2022 року понад 120 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Ірландії, з них приблизно 83 тисячі залишаються у країні.

Міністр юстиції Джим О’Каллахан заявив, що Ірландія залишається однією з найщедріших держав ЄС в питанні надання житла біженцям і людям, які шукають тимчасовий захист. Проте, за його словами, зростання кількості прибулих з України створює значний тиск на систему розміщення.

Раніше повідомлялося, що у Польщі зміняться умови виплати допомоги біженцям з України. Зокрема, зміняться умови виплати українським біженцям в Польщі так званої «допомоги 800+». Нові правила передбачають вимогу щодо професійної діяльності та повторне подання заяв.