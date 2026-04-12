У ЄС відреагували на перемогу опозиції в Угорщині: що заявила фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала перемогу опозиційної сили на парламентських виборах в Угорщині.

У своєму зверненні вона привітала результати голосування та наголосила на європейському виборі країни.

«Сьогодні ввечері серце Європи б’ється сильніше в Угорщині. Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину», — заявила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що результати виборів означають повернення країни на європейський шлях та зміцнення Європейського Союзу.

«Країна повертається до свого європейського курсу. Союз стає сильнішим. Разом ми сильніші», — додала очільниця Єврокомісії.

Вибори в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою.

Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.