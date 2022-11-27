У ЄС заарештували понад чотири десятки осіб, які належать до найнебезпечніших кримінальних мереж

Під час загальноєвропейської спецоперації було заарештовано 44 особи, які належать до однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському Союзі.

Таку велику міжнародну спецоперацію здійснили за участю правоохоронних органів 11 країн.Вона привезла до ліквідації масштабної мережі злочинних угруповань, які займалися незаконною діяльністю.

Про це пише Укрінформ.

“Під час операції було заарештовано 44 особи, які належать до однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі”, - йдеться у повідомленні.

Розслідування у восьми країнах з'ясували, що низка злочинних організацій працювали разом для здійснення масштабної кримінальної діяльності в Європейському Союзі та за його межами. Йшлося про торгівлю наркотиками, відмивання грошей і незаконне збагачення.

Зокрема, 22 листопада 2022 року у Європі було проведено 94 обшуки у лідерів цих злочинних організацій і в їхніх спільників. Злочинна мережа діяла в Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали чиновника із Кабінету міністрів України, який таємно працював на спецслужби Росії та передавав їм інформацію про роботу уряду. Чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого відрядження за кордоном. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур.

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