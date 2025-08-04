У ЄС заблоковано 6,6 млрд євро на військову допомогу Україні: заява Борреля

Колишній очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

На сьогодні у Європейському фонді миру заблоковано 6,6 млрд євро на військову допомогу Україні через Угорщину.

Про це колишній очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю EUObserver.

Боррель зробив заяву про заморожену допомогу, відповідаючи на запитання про те, як можна в майбутньому подолати вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на антиросійські санкції ЄС.

Реклама

«Санкції одноголосно схвалюються країнами ЄС. Так воно і є. Ми не збираємося цього змінювати, бо це вимагатиме зміни договорів. Цього не станеться. Але це не лише санкції», — зауважив експосадовець.

«Відколи я пішов, ЄС не надав Україні жодної нової військової допомоги. 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру заблоковано через Угорщину. Це був кінець цього інструменту. Тепер усе має бути двостороннім. І якщо Угорщина відмовиться поновлювати санкції, їх не можна буде поновлювати. Ми застрягли», — висловився ексочільник євродипломатії.

До слова, наприкінці липня Орбан погрожував заблокувати новий семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для Угорщини кошти.

Зауважимо, 31 липня після ухвалення нового закону про повернення незалежності НАБУ та САП речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС немає планів зупинити фінансу допомогу для України. Брюссель очікує від Києва збереження незалежності антикорупційних органів та подальших реформ для дотримання верховенства права.

Реклама