У ЄС заборонили продаж одноразових пластикових товарів: які альтернативи

Водночас одноразові продукти, що поки залишаються на складах, дозволено дорозпродавати.

Від 3 липня в ЄС набула чинності заборона продажу одноразових пластикових товарів, для яких існує альтернатива.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що заборона, що набула чинності, стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок.

Також заборонено продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів.

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"Забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою", - пише видання.

Тим часом кінець епохи пластику настає і в Україні. Так, 1 червня Верховна Рада прийняла закон про заборону розповсюдження пластикових пакетів. Супермаркети та заклади громадського харчування більше не зможуть безкоштовно роздавати покупцям тонкі пакетики для круп, овочів чи фруктів. Інакше – штраф від 8 500 до 17 000 гривень, а за повторне порушення доведеться заплатити вдвічі більше.

Щоправда, заборони почнуть діяти поступово – закон набуває чинності лише від січня 2022 року. А заборона на надтонкі пластикові пакети почне діяти лише за півтора року – від 2023-го. Обмеження не поширюються на пакети, які використовують для м’яса та риби, а також на пакети, які є первинною упаковкою для круп.

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