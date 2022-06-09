У ЄС заборонять автомобілі із двигунами внутрішнього згоряння: коли набувають чинності нові правила

У Європейському союзі вирішили активізувати боротьбу зі зміною клімату за рахунок швидшого розвитку електромобілів і заборонили продаж автомобілів, що їздять на бензині та дизпаливі.

У середу, 8 червня, Європейський парламент підтримав заборону на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Нові правила будуть діяти від 2035 року, щоб активізувати в Євросоюзі боротьбу зі зміною клімату за рахунок швидшого розвитку електромобілів.

Про це повідомляє Associated Press.

Остаточна угода ЄС про більш жорсткі вимоги до викидів автомобілів буде ухвалена після того, як уряди країн-членів ЄС підтримають таке рішення.

Закон про автомобілі пропонується як частина пакету законопроектів ЄС про клімат, що охоплюють низку інших галузей, що забруднюють довкілля.

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Автовиробникам поставили вимогу скоротити викиди вуглекислого газу на 100% до середини наступного десятиліття. Це означає заборону на продаж у всіх 27 країнах ЄС нових автомобілів з бензиновим або дизельним двигуном від 2035 року.

Законодавці ЄС також схвалили скорочення викидів CO2 від автомобілів на 55% у 2030 році, порівняно з 2021 роком. Цей крок поглиблює зобов'язання автомобільної промисловості щодо зниження викидів CO2 в середньому на 37,5% наприкінці десятиліття порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану українці можуть не розмитнювати автомобілі, ввезені з-за кордону.

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