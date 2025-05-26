У ЄС заговорили про завершення тимчасового захисту для українців: які є варіанти

У ЄС заговорили про завершення тимчасового захисту для українців. / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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В Європейському Союзі розпочалася дискусія про можливі варіанти виходу з режиму тимчасового захисту для українців, який було запроваджено в березні 2022 року.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатів та експертів, знайомих із перебігом обговорень.

TPD, який надає українцям право на проживання, доступ до освіти та медичних послуг, був продовжений до березня 2026 року. Однак, як зазначають європейські дипломати, таке продовження вже виходить за рамки початкового тлумачення директиви.

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За словами старшого радника з міграційної політики Мартіна Вагнера, ЄС “вже ходить тонким льодом”, і тепер необхідно серйозно обговорити альтернативи — як для тих, хто хоче залишитись, так і для тих, хто планує повернутись в Україну.

Серед імовірних варіантів:

Останнє продовження на рік, після чого передбачити поступовий вихід із TPD;

Звуження дії директиви — наприклад, для тих, хто повернувся в Україну й знову в’їхав;

Запровадження нового правового статусу, наприклад, дозволу на реконструкцію строком до 10 років;

Нічого не робити, що, втім, може створити колапс у системах надання притулку країн ЄС.

Очікується, що питання буде винесене на обговорення Ради з внутрішніх справ та юстиції ЄС вже 12–13 червня.

За даними Carbon Pulse, Єврокомісія також готова надати Україні відстрочку щодо запуску CBAM до 2027 року, але Київ поки не подав офіційного запиту. Аналогічно ситуація з TPD — без чіткої стратегії виходу українські біженці можуть залишитися в правовій невизначеності після 2026 року.

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Раніше ми писали, що за прогнозами соціологів, після скасування воєнного стану кількість українських біженців, що повернуться додому, буде балансувати з тими, хто виїде для возз’єднання сімей.