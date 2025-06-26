У ЄС закликають створити армію дронів для захисту від Росії: говорять про уроки України

У ЄС заговорили про власну армію дронів

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Європу створити власну армію безпілотників для захисту від можливого нападу РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

За словами єврокомісара, європейцям знадобляться мільйони дронів для створення «армії», і їм потрібно почати готуватися вже зараз.

«Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за ці, щоб перемогти», — сказав він, попереджаючи, що якщо президент Путін накаже атакувати, ЄС зіткнеться з «перевіреною в боях» російською армією, здатною використовувати «мільйони дронів».

Видання нагадує, що вторгнення РФ в Україну 2022 року спричинило революцію у використанні безпілотників. Зіткнувшись з однією з найсильніших армій світу, українці використали дешеві та адаптивні технології на свою користь.

Кубілюс розповів, що відвідав Україну, щоб засвоїти уроки з поля бою. За його словами, уздовж лінії фронту протяжністю 1200 км розташований район, який називають «Долиною смерті».

«Ніщо не може рухатися. Усім керують дрони. Традиційний танк у цій зоні виживає шість хвилин», — пояснив він.

Розмірковуючи над тим, скільки одиниць знадобиться іншим країнам, комісар навів приклад своєї рідної країни — Литви. Країна має спільний кордон з Росією та Білоруссю протяжністю близько 900 км.

«Якщо українцям потрібно чотири мільйони на 1200 км, нам потрібно щось на кшталт трьох мільйонів дронів на один рік, якщо починається війна, якщо наближається „день Ікс“», — сказав він.

З цієї причини комісар вважає, що замість того, щоб зараз накопичувати дрони, які застаріють, Європі слід створити команди пілотів, інженерів та виробників, готових збільшити виробництво, якщо настане потрібний час.

«На європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна — російська, яка планує нові агресії; інша — українська», — сказав Кубілюс.

На думку єврокомісара, Європі потрібно багато чого навчитися в України — як організувати захист від мільйонів дронів, а також як зробити оборонну промисловість інноваційною.

Раніше у ЗСУ розповіли про успіхи РФ в оптоволоконних FPV‑дронах.