Європейський союз / © Associated Press

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Європейська комісія оновила рекомендації щодо підготовки населення до надзвичайних ситуацій. Жителям країн ЄС радять мати вдома запаси їжі, води, ліків та інших необхідних речей щонайменше на 72 години, щоб у разі кризи певний час обходитися без основних послуг.

Про це повідомляє портал InPoland.

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Нові рекомендації представили 3 листопада на Європейському форумі цивільного захисту в Брюсселі.

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У Єврокомісії наголошують, що кожне домогосподарство має бути готовим до ситуацій, коли через надзвичайні обставини можуть тимчасово зникнути електроенергія, зв'язок або доступ до інших важливих послуг.

Що рекомендують мати вдома

Європейцям радять заздалегідь підготувати запаси продуктів, питної води, необхідних ліків та засобів гігієни.

Крім того, серед рекомендованих речей:

альтернативні джерела освітлення та опалення;

радіоприймач на батарейках;

портативні акумулятори;

готівка дрібними купюрами;

аптечка першої допомоги;

документи та предмети першої необхідності.

Окремо Єврокомісія рекомендує зібрати тривожну валізу, яку можна швидко взяти із собою в разі необхідності залишити житло.

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Також кожна родина повинна мати план дій на випадок надзвичайної ситуації. У ньому варто передбачити місце зустрічі членів сім'ї, записані на папері контактні номери та інформацію про найближче укриття.

У рекомендаціях звертають увагу, що під час масштабних перебоїв в інфраструктурі мобільний зв'язок та інтернет можуть бути недоступними.

Чому саме 72 години

У Єврокомісії пояснюють, що три доби — це мінімальний рекомендований період автономного забезпечення, а не максимальний термін можливої кризи.

Водночас громадян закликають накопичувати необхідні речі поступово, враховуючи власні фінансові можливості та побутові умови.

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Подібні рекомендації в ЄС діють не вперше. Ще в березні 2025 року Єврокомісія ухвалила Стратегію готовності, яка передбачала забезпечення самостійності домогосподарств щонайменше на 72 години.

Тепер Брюссель представив детальніші практичні поради, зокрема щодо сімейного планування, інформування про загрози та врахування потреб людей з інвалідністю.

Крім того, від 2027 року в ЄС планують щороку проводити Європейський день готовності. Перший такий захід заплановано на 23 жовтня.

Ініціатива покликана нагадувати громадянам про необхідність підготовки до криз, а також привертати увагу до роботи рятувальників, місцевої влади та служб цивільного захисту.

Польща готується до можливого напливу біженців з України взимку

Раніше польське видання Rzeczpospolita повідомило, що уряд Польщі розробив три сценарії реагування на можливий масовий виїзд українців узимку 2026–2027 років. Причина — ризик гуманітарної катастрофи у великих містах через російські удари по енергетиці.

За оцінкою колишнього офіцера польської військової розвідки Мацея Коровая, до Польщі можуть прибути до 2,5 млн українців, якщо масштабні перебої з електроенергією та опаленням змусять людей залишати свої домівки.

Особливо вразливими він назвав Київ та Одесу, які в разі тривалого знеструмлення можуть перетворитися на пастки для мешканців.

Експерт Центру східних досліджень Кшиштоф Нєчипор також попередив, що майбутня зима може стати найважчою від початку повномасштабної війни. На його думку, Росія намагається спричинити гуманітарну кризу, атакуючи українську енергосистему.

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