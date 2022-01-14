У ЄС заявили про наміри активно долучатися до подальших переговорів РФ та Заходу

У ЄС заявили про наміри активно долучатися до подальших переговорів РФ та Заходу

Європейський Союз координував свої дії зі США під час останніх переговорів Москви з Вашингтоном.

Європейський Союз збирається брати активну участь у всіх наступних переговорах Росії та Заходу.

Про це заявив високий представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 14 січня на неформальній зустрічі очільників МЗС ЄС у французькому Бресті.

"Побачимо, що буде далі. Говорять, що Росія не дуже хоче продовжувати переговорний процес... Європа буде присутня і буде активна на всіх подальших переговорах", - сказав Боррель.

Коментуючи те, що представники ЄС не були присутні на переговорах Росії та США щодо європейської безпеки, Боррель пояснив, що це були двохсторонні консультації. Утім, за його словами, ЄС братиме участь у подальших переговорах РФ і США на цю тему.

" Зараз ми займаємося обговоренням архітектури європейської безпеки, і з цього приводу Європейський Союз висловить свої занепокоєння та свої пропозиції. Необхідно обговорити механізми консультацій, запобігання інцидентам, гарячі лінії для екстрених контактів та інші заходи, які можуть сприяти деескалації напруженості. Ми прагнемо підтримувати та вносити свій внесок у дискусії та переговори щодо безпеки на континенті. Незважаючи на те, що було сказано в останні дні, ми постійно контактуємо зі Сполученими Штатами. Між європейцями та Сполученими Штатами існує понад 100 контактів на всіх рівнях", - уточнював Жозеп Боррель 13 січня.

Нагадаємо, у Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалося питання безпеки на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс відповів відмовою на ультиматум Росії відмовитись від приймання України.

Також Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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