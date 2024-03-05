У ЄС заявили, що прем'єрка Естонії Каллас "їсть росіян на сніданок": реакція дипломатки не забарилась

Естонська прем'єрка Кая Каллас іронічно відповіла на заяву анонімного європейського чиновника про те, що вона "їсть росіян на сніданок".

Західне видання Politico з посиланням на неназваного європейського чиновника написало, що в ЄС не хочуть бачити прем'єрку Естонії Каю Каллас на місці глави євродипломатії, тому що їй "подобається їсти росіян на сніданок".

Так, анонімний чиновник ЄС сказав, що ідея про те, що Каллас стане головним дипломатом ЄС, "залишається чутливою" в деяких столицях ЄС.

"Я не бачу, щоб Франція і Німеччина погодилися на це, з тих же причин, з яких вона не була варіантом для роботи в НАТО. Невже ми дійсно поставимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?" - зацитувало Politico слова дипломата.

Після цього Кая Каллас опублікувала у Х фото свого сніданку. На ньому зображено гранолу з йогуртом, ягодами та чай. "Мій сніданок, дорогі читачі Politico", - іронічно підписала фото вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Європу "діяти негайно", щоб допомогти Україні. Вона висловила сподівання, що приклад Данії, яка вирішила відправити всі свої боєприпаси до України, надихне інші країни Європи.

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