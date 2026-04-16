У ЄС з’являється нова "слабка ланка": у Словенії заговорили про вихід із НАТО та зібралися до Москви
У Словенії заявили про можливий референдум щодо виходу з НАТО та перегляд санкцій проти Росії. Політичні сигнали пролунали на тлі змін у регіоні після виборів в Угорщині.
У Словенії пролунали заяви про можливу зміну зовнішньополітичного курсу — новий спікер Державних зборів Зоран Стеванович оголосив про намір ініціювати референдум щодо виходу країни з НАТО.
Про це він повідомив в інтерв’ю Radio Prvi.
«Ми пообіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і ми його проведемо», — заявив політик.
Окрім цього, Стеванович висловився за поступове скасування антиросійських санкцій і заявив про намір відвідати Москву найближчим часом.
За його словами, Словенія має будувати відносини з усіма країнами, незалежно від протистояння між Заходом і Сходом.
«Я б хотів будувати мости і співпрацювати з усіма. Тому планую відвідати Москву», — сказав він.
Водночас політик заперечив звинувачення у проросійських поглядах, наголосивши, що діє винятково в інтересах своєї країни.
«У мене немає проросійських поглядів — лише прословенські. Ми хочемо проводити незалежну політику», — підкреслив він.
Заяви зі Словенії пролунали на тлі політичних змін у Центральній Європі, які можуть вплинути на баланс сил у ЄС і НАТО.
«Друзі» Путіна в ЄС — останні новини
Раніше публіцист Віталій Портников заявив, що обрання у Словенії проросійського спікера Зорана Стевановича може стати початком розвороту країни в бік Кремля.
Також нагадаємо, що після 16 років при владі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на виборах, поступившись опозиціонерові Петеру Мадяру.
Одразу після парламентських виборів в Угорщині, на яких партія Віктора Орбана зазнала поразки, риторика про «українську загрозу» різко зникла.
Угорські військові, які раніше були залучені до охорони енергетичної інфраструктури через нібито ризики атак з боку України, почали повертатися до казарм. У Генштабі Угорщини заявили про скорочення чисельності військових підрозділів, задіяних у таких операціях.
Перемога Мадяра може означати демонтаж впливу Віктора Орбана у структурах Євросоюзу та зміну політичного курсу Будапешта.