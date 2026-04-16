ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1030
Час на прочитання
2 хв

У ЄС з’являється нова "слабка ланка": у Словенії заговорили про вихід із НАТО та зібралися до Москви

У Словенії заявили про можливий референдум щодо виходу з НАТО та перегляд санкцій проти Росії. Політичні сигнали пролунали на тлі змін у регіоні після виборів в Угорщині.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Словенія

Словенія / © DepositPhotos

У Словенії пролунали заяви про можливу зміну зовнішньополітичного курсу — новий спікер Державних зборів Зоран Стеванович оголосив про намір ініціювати референдум щодо виходу країни з НАТО.

Про це він повідомив в інтерв’ю Radio Prvi.

«Ми пообіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і ми його проведемо», — заявив політик.

Окрім цього, Стеванович висловився за поступове скасування антиросійських санкцій і заявив про намір відвідати Москву найближчим часом.

За його словами, Словенія має будувати відносини з усіма країнами, незалежно від протистояння між Заходом і Сходом.

«Я б хотів будувати мости і співпрацювати з усіма. Тому планую відвідати Москву», — сказав він.

Водночас політик заперечив звинувачення у проросійських поглядах, наголосивши, що діє винятково в інтересах своєї країни.

«У мене немає проросійських поглядів — лише прословенські. Ми хочемо проводити незалежну політику», — підкреслив він.

Заяви зі Словенії пролунали на тлі політичних змін у Центральній Європі, які можуть вплинути на баланс сил у ЄС і НАТО.

«Друзі» Путіна в ЄС — останні новини

Раніше публіцист Віталій Портников заявив, що обрання у Словенії проросійського спікера Зорана Стевановича може стати початком розвороту країни в бік Кремля.

Також нагадаємо, що після 16 років при владі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на виборах, поступившись опозиціонерові Петеру Мадяру.

Одразу після парламентських виборів в Угорщині, на яких партія Віктора Орбана зазнала поразки, риторика про «українську загрозу» різко зникла.

Угорські військові, які раніше були залучені до охорони енергетичної інфраструктури через нібито ризики атак з боку України, почали повертатися до казарм. У Генштабі Угорщини заявили про скорочення чисельності військових підрозділів, задіяних у таких операціях.

Перемога Мадяра може означати демонтаж впливу Віктора Орбана у структурах Євросоюзу та зміну політичного курсу Будапешта.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie