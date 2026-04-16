Словенія / © DepositPhotos

У Словенії пролунали заяви про можливу зміну зовнішньополітичного курсу — новий спікер Державних зборів Зоран Стеванович оголосив про намір ініціювати референдум щодо виходу країни з НАТО.

Про це він повідомив в інтерв’ю Radio Prvi.

«Ми пообіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і ми його проведемо», — заявив політик.

Окрім цього, Стеванович висловився за поступове скасування антиросійських санкцій і заявив про намір відвідати Москву найближчим часом.

За його словами, Словенія має будувати відносини з усіма країнами, незалежно від протистояння між Заходом і Сходом.

«Я б хотів будувати мости і співпрацювати з усіма. Тому планую відвідати Москву», — сказав він.

Водночас політик заперечив звинувачення у проросійських поглядах, наголосивши, що діє винятково в інтересах своєї країни.

«У мене немає проросійських поглядів — лише прословенські. Ми хочемо проводити незалежну політику», — підкреслив він.

Заяви зі Словенії пролунали на тлі політичних змін у Центральній Європі, які можуть вплинути на баланс сил у ЄС і НАТО.

«Друзі» Путіна в ЄС — останні новини

Раніше публіцист Віталій Портников заявив, що обрання у Словенії проросійського спікера Зорана Стевановича може стати початком розвороту країни в бік Кремля.

Також нагадаємо, що після 16 років при владі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на виборах, поступившись опозиціонерові Петеру Мадяру.

Одразу після парламентських виборів в Угорщині, на яких партія Віктора Орбана зазнала поразки, риторика про «українську загрозу» різко зникла.

Угорські військові, які раніше були залучені до охорони енергетичної інфраструктури через нібито ризики атак з боку України, почали повертатися до казарм. У Генштабі Угорщини заявили про скорочення чисельності військових підрозділів, задіяних у таких операціях.

Перемога Мадяра може означати демонтаж впливу Віктора Орбана у структурах Євросоюзу та зміну політичного курсу Будапешта.