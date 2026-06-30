У ЄС змушують українських біженців повертатися додому: посадовець розповів, як це роблять

Біженці / © ТСН.ua

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У деяких країнах Європейського Союзу намагаються змусити українських біженців повернутися додому.

Про це розповів комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він зазначив, що особисто спілкувався з українцями в багатьох європейських країнах і чув історії про так зване «стиснення». Держави зменшують рівень підтримки людей.

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«Я бачив скорочення соціальних виплат, що створює серйозні труднощі для людей. Я бачив скорочення у житлових програмах. Добре, если людина може дозволити собі орендувати будинок. Але для пенсіонерів і людей без коштів це велика проблема», — заявив О’Флаерті.

Найбільше від такого фінансового тиску страждають саме пенсіонери та люди без достатніх коштів. Для них втрата підтримки стає серйозною проблемою.

Ворожість та антиіммігрантська риторика

Паралельно в Європі зростає й ворожість до українців, хоча це явище і не є масовим. На думку комісара, причиною невдоволення місцевих жителів могла стати надто щедра підтримка українців на початку повномасштабної війни. Зараз цим користуються радикальні сили.

«Українці потрапляють у загальну антиіммігрантську риторику ультраправих сил, які хочуть звинувачувати мігрантів у всіх проблемах суспільства. Це популістська нісенітниця, і з нею потрібно боротися. Це дуже небезпечно», — наголосив він.

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Попри скорочення допомоги, комісар переконаний, що ситуацію не варто доводити до виселення людей. Українські біженці досі потребують захисту. Це особливо важливо зараз, коли російські атаки на цивільне населення стали найінтенсивнішими за весь час війни.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, від 1 липня у Польщі зростуть ціни на бензин і дизельне пальне через завершення дії урядової програми CPN. Після повернення стандартної ставки ПДВ 23% літр бензину в середньому коштуватиме близько 6,50 злотих, а дизельного пального — приблизно 6,70 злотих. Програму запровадили на тлі здорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході.

Також, громадяни України, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з труднощами під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, які підтримують бізнес.

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