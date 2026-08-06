У ЄС відповіли на заяву Зеленського про ракети для української ППО

ЗРК Patriot / © Getty Images

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Речник Європейської комісії Балаж Уйварі відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про недостатню кількість ракет для систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що саме українська сторона визначає свої потреби в озброєнні, а Європейський Союз оперативно розглядає відповідні запити та забезпечує їх фінансування.

Про це речник Єврокомісії заявив під час брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомляє видання «Главком».

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За словами Уйварі, від початку 2026 року ЄС уже виділив Україні 8,5 млрд євро на оборонні потреби. Ці кошти можуть бути використані для закупівлі винищувачів, ракет, а також безпілотників ближньої та дальньої дії.

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Водночас речник Єврокомісії наголосив, що перелік необхідного озброєння формує сама Україна, після чого він розглядається європейською стороною.

«Ми вивчаємо цей перелік і діємо на його основі», — зазначив Уйварі.

Він пояснив, що Україна може звернутися, зокрема, із запитом на фінансування закупівлі ракет-перехоплювачів або пов’язаного з ними обладнання, після чого ЄС розглядатиме таку заявку.

За його словами, обмін інформацією між сторонами триває безперервно, нові переліки необхідного обладнання постійно надходять, укладаються контракти, а виплати здійснюються максимально оперативно.

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Уйварі також наголосив, що Україна має можливість отримати фінансування не лише на продукцію європейського виробництва. Хоча пріоритет надається озброєнню, виготовленому в країнах ЄС та в Україні, чинні механізми дозволяють фінансувати й закупівлю обладнання, виробленого за межами Євросоюзу, якщо цього вимагає ситуація.

«Україна має повну свободу визначати, яке саме обладнання їй потрібне», — підкреслив речник Єврокомісії.

Окремо він запевнив, що фінансування оборонної допомоги Україні не сповільниться навіть у літній період. За словами Уйварі, європейські інституції продовжують працювати у звичному режимі, щоб якнайшвидше забезпечувати реалізацію погоджених оборонних проєктів.

«Ми працюємо на повну силу день і ніч, щоб якомога швидше досягти максимального прогресу», — заявив він.

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Нагадаємо, напередодні, 5 серпня, під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року Україна отримала майже втричі менше антибалістичних ракет, що стало серйозним викликом для оборони держави.

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