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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1929
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1 хв

У ЄС хочуть подовжити захист українців, але для чоловіків висунули умови: що відомо

Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, але не для всіх чоловіків.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
1 коментар
ЄС

ЄС / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня 2028 року.

Про це повідомив Єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер, передає «Радіо Свобода».

Тимчасовий захист для українців — які є винятки

«Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік», — заявив Маркус Бруннер.

Попри це тимчасовий захист не надаватимуть новоприбулим чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Проте ті громадяни цієї категорії, які оформили статус раніше, матимуть право залишатися й надалі.

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС готується продовжити захист для українців до 2028 року, але правила можуть змінити. Чи залишать чоловіків 23–60 років під дією директиви — читайте в матеріалі ТСН.

Раніше ми писали, що українці, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з труднощами під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, які підтримують бізнес.

Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
12:08, 2026.06.26
Вот и показала Европа вместе с Украиной своё кровожадное лицо
Дата публікації
Кількість переглядів
1929
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