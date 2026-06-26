У ЄС хочуть подовжити захист українців, але для чоловіків висунули умови: що відомо

ЄС / © ТСН

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Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня 2028 року.

Про це повідомив Єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер, передає «Радіо Свобода».

Тимчасовий захист для українців — які є винятки

«Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік», — заявив Маркус Бруннер.

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Попри це тимчасовий захист не надаватимуть новоприбулим чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Проте ті громадяни цієї категорії, які оформили статус раніше, матимуть право залишатися й надалі.

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС готується продовжити захист для українців до 2028 року, але правила можуть змінити. Чи залишать чоловіків 23–60 років під дією директиви — читайте в матеріалі ТСН.

Раніше ми писали, що українці, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з труднощами під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, які підтримують бізнес.

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