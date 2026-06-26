У ЄС зробили заяву щодо захисту українських чоловіків: що пропонують

ЄС / © ТСН

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Європейські країни мають утриматися від передчасного припинення або обмеження програм допомоги та тимчасового захисту для українців, які залишили домівки через війну.

Про це заявив Комісар з прав людини Ради Європи Майкл О’Флаєрті, про що повідомляє пресслужба РЄ.

Тимчасовий захист для українців — що пропонує О’Флаєрті

Посадовець стурбований тим, що у Європі дедалі частіше хочуть зменшити допомогу українцям. Зокрема, пропонують не давати захист чоловікам призовного віку та людям з умовно безпечних областей.

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Також у європейських країнах зменшують соцвиплати, підштовхують біженців повертатися додому та загалом відчувають утому від війни.

«Зараз час для більшої солідарності, а не меншої… Поточна реальність на місці в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення», — заявив Майкл О’Флаєрті.

За словами комісара, станом на березень 2026 року в країнах ЄС перебувало близько 4,3 мільйона українців із тимчасовим захистом. Він наголосив, що необдумане скорочення допомоги змусить людей повертатися додому не за власним вибором, а під тиском фінансових і правових труднощів.

О’Флаєрті також підкреслив, що жоден регіон України зараз не є повністю безпечним, адже під удари потрапляють навіть західні області. Кількість постраждалих серед мирних людей за останні місяці стала найвищою від 2022 року.

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Крім того, він зазначив, що не можна позбавляти прихистку окремі групи людей, наприклад чоловіків призовного віку, за загальними правилами, бо це порушує права людини. Такі обмеження можуть призвести до того, що чоловіки просто почнуть масово подавати документи на стандартний статус біженця.

У підсумку Комісар з прав людини закликав країни Ради Європи надавати захист стільки, скільки знадобиться, поки в Україні не стане дійсно безпечно. Він просить держави не підштовхувати людей до повернення додому та не пов’язувати продовження прихистку з роботою чи часом перебування в країні. Також посадовець наголосив, що кожну заяву про допомогу потрібно розглядати індивідуально.

Українські біженці за кордоном — останні новини:

Нагадаємо, Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня 2028 року.

Раніше ми писали, що У Німеччині готується масштабна реформа соціальної допомоги. Від 1 липня року замість Bürgergeld впроваджують систему Grundsicherung, яка вимагає від біженців активнішого працевлаштування та суворішого дотримання правил Jobcenter (центрів працевлаштування).

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До слова, Польща запустила оновлену систему Eurodac для перевірки біженців, зокрема українців, які звертаються за притулком. Нова база використовує біометричні дані та допоможе контролювати міграцію в ЄС.

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