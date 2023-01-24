У Єврокомісії відреагували на розслідування корупції та відставки у владі України: "Вітаємо факт"

В ЄК нагадали, що антикорупційна діяльність – ключовий фактор у процесі розширення Євросоюзу та умова надання макрофінансової допомоги від ЄС.

Єврокомісія взяла до уваги інформацію про розслідування НАБУ фактів корупції в Україні та вітає зусилля упроведенні реформ задля викорінення цього явища.

Про це речниця Єврокомісії з питань розширення та сусідства Ана Пісонеро заявила на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Існує загальне правило ­– ми не коментуємо кримінальні розслідування, що тривають. Але ми вітаємо той факт, що владні структури України серйозно ставляться до цих проблем", – сказала речниця ЄК.

Вона нагадала, що Україна в межах процесу розширення зобов’язалася посилити боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом проведення активних та ефективних розслідувань. Держава також взяла на себе зобов’язання в досягненні відповідності між кількістю розслідувань та судових вироків.

"Це є у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС", – зазначила Пісонеро.

Вона також анонсувала, що Єврокомісія восени 2023 року оцінить досягнутий Україною прогрес у впровадженні реформ, визначених Євросоюзом у межах пакету розширення.

"Антикорупційна діяльність є ключовим фактором у процесі розширення ЄС, а також умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС. Очевидно, що ЄС має різні засоби та механізми контролю за тим, як і куди використовуються фонди ЄС. Ми перебуваємо у тісному контакті із владою України, аби гарантувати, що ...кошти використані належним чином", – поінформувала речниця Єврокомісії.

Корупційні скандали та відставки в українській владі

Після скандалу із закупівлею Міноборони продуктів для ЗСУ у відставку подав заступник профільного міністра В’ячеслав Шаповалов. Справу про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами вже розслідують детективи НАБУ.

Кабмін звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого напередодні затримали працівники НАБУ під час отримання хабаря у 400 тис. дол.

24 січня у відставку подав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, не вказавши причин цього. Глава держави вже видав указ про звільнення Тимошенка з посади.

Цього ж дня Кабмін звільнив з посад заступників чотирьох міністрів та очільників Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської ОВА.

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