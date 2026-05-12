ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
2 хв

У Єврокомісії відреагували на справу екскерівника ОПУ Єрмака - що заявили

У ЄС зробили заяву після вручення підозри екскерівнику ОПУ. Там заявили, що справа проти екскерівника ОПУ свідчить про роботу антикорупційних органів України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
У Єврокомісії відреагували на справу екскерівника ОПУ Єрмака - що заявили

У Брюсселі оцінили роботу антикорупційної системи України / © Reuters

У Європейській комісії відреагували на вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. У Брюсселі заявили, що ця ситуація демонструє роботу українських антикорупційних органів.

Про це речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив у коментарі «Суспільному».

За його словами, ефективна боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

«Це свідчить про те, що антикорупційні органи України функціонують і виконують свою роботу», — зазначив Мерсьє.

Він також наголосив на важливості збереження незалежності та захисту антикорупційних інституцій.

«Боротьба з корупцією є важливою складовою процесу вступу України до ЄС, тому відповідні інституції мають бути захищені», — додав речник Єврокомісії.

У Брюсселі також заявили, що продовжать стежити за подальшим розвитком ситуації навколо цієї справи.

Що відомо про підозру Андрію Єрмаку

Нагадаємо, колишнього очільника ОП Андрія Єрмака підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив “Сонячний берег”.

Раніше стало відомо, що САП проситиме суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 млн грн. Засідання щодо запобіжного заходу призначене на 12 травня.

Тим часом адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що справа ексочільника ОП складається з 16 томів. Як повідомила сторона захисту, адвокати не встигли детально ознайомитися з усіма матеріалами провадження до початку засідання у ВАКС.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie