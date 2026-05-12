- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 2 хв
У Єврокомісії відреагували на справу екскерівника ОПУ Єрмака - що заявили
У ЄС зробили заяву після вручення підозри екскерівнику ОПУ. Там заявили, що справа проти екскерівника ОПУ свідчить про роботу антикорупційних органів України.
У Європейській комісії відреагували на вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. У Брюсселі заявили, що ця ситуація демонструє роботу українських антикорупційних органів.
Про це речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив у коментарі «Суспільному».
За його словами, ефективна боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.
«Це свідчить про те, що антикорупційні органи України функціонують і виконують свою роботу», — зазначив Мерсьє.
Він також наголосив на важливості збереження незалежності та захисту антикорупційних інституцій.
«Боротьба з корупцією є важливою складовою процесу вступу України до ЄС, тому відповідні інституції мають бути захищені», — додав речник Єврокомісії.
У Брюсселі також заявили, що продовжать стежити за подальшим розвитком ситуації навколо цієї справи.
Що відомо про підозру Андрію Єрмаку
Нагадаємо, колишнього очільника ОП Андрія Єрмака підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив “Сонячний берег”.
Раніше стало відомо, що САП проситиме суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 млн грн. Засідання щодо запобіжного заходу призначене на 12 травня.
Тим часом адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що справа ексочільника ОП складається з 16 томів. Як повідомила сторона захисту, адвокати не встигли детально ознайомитися з усіма матеріалами провадження до початку засідання у ВАКС.