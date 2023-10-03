У Європарламенті підтримують ініціативу Ukraine Facility: завдяки їй можемо отримати 50 млрд євро

Вже наступного року Україна може отримати 18 млрд євро допомоги.

У Європарламенті підтримали ініціативу Ukraine Facility, яка створює новий фінансовий інструмент для України обсягом до 50 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже наступного року Україна може отримати 18 млрд євро допомоги.

"Розраховуємо отримати 18 млрд євро вже наступного року. Ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів", - зазначив прем'єр-міністр.

Він також додав, що разом із Єврокомісією ми тісно співпрацюємо над реалізацією необхідних змін і перетворень, які зближають нас із ЄС та відкривають доступ до програми

"Зокрема це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність", - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна розширює співпрацю з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування.