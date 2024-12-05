У європейській країні достроково звільняють ув'язнених: у чому причина

У четвер, 5 грудня, уряд Нідерландів оголосив, що з наступного тижня почне дострокове звільнення ув'язнених через брак місць у в'язницях

Про це повідомляє dpa з посиланням на заяву Інгрід Коенраді, державної секретарки міністерства юстиції.

Наразі мета скоротити покарання на три дні, але це скорочення може бути збільшено до одного тижня. Також не виключено, що деякі покарання будуть повністю скасовані.

"Я не можу цього виключати, ситуація настільки погана", - сказала держсекретарка.

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Вона пояснила, що всі інші заходи вже вичерпано, навіть камери ізоляторів у відділках поліції заповнені.

За словами Інгрід Коенраді, ведуться переговори з Естонією щодо можливої оренди пенітенціарних камер у цій країні.

Причинами цієї кризи може бути нестача пенітенціарного персоналу та той факт, що голландські суди наразі виносять довші терміни. Багатьох затриманих уже звільнили достроково, а в деяких випадках виконання вироків призупиняли, доки не з’явиться вільна камера.

Буквально кілька років тому в Нідерландах був надлишок вільних камер, через що влада закрила деякі пенітенціарні установи.

Нагадаємо, у Чехії засуджений до довічного ув’язнення убивця Павел Нарожний виграв суд проти пенітенціарної служби. В’язень звинуватив службу в тому, що 2021 року вона навмисне на період різдвяних свят підселила його до камери з іншим засудженим убивцею.

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