У європейській країні оголошено надзвичайний стан через брак води: діють суворі заборони

У середу, 28 серпня, уряд європейської держави Сан-Марино, що розташована на території Італії, оголосив надзвичайний стан через нестачу води. У карликовій країні буде діяти ряд суворих заборон.

Про це повідомляє видання Digi24.

Під загрозою штрафів під час дії надзвичайного стану забороняється поливати газони, городи та сади.

Також забороняється мити водою двори, сходи та приватні під’їзди. Басейни також не зможуть наповнити водою. Також заборонено мити транспортні засоби. Приватним особам, які не дотримуються цих заборон, загрожує штраф у розмірі до 1000 євро.

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Причинами нинішнього дефіциту води в Сан-Марино Державний секретаріат назвав відсутність опадів в останні місяці та високі температури, які призвели до збільшення попиту на питну воду серед населення.

Сан-Марино займає п'яте місце в рейтингу найменших країн світу. Ця міні-держава має площу всього 61 квадратний кілометр. У Сан-Марино проживає близько 34 тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, кількість постраждалих від спеки “дуже стрімко зросте” найближчими роками через зміну клімату. Щороку в Європі помирають понад 175 тисяч людей через наслідки надзвичайної спеки, і найближчими роками ця кількість ще більше зростатиме.

Далі – ще спекотніше! Яке майбутнє українського клімату?

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