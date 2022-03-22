У Європейському союзі розповіли, чи запроваджуватимуть квоти для біженців з України

У Європейському союзі розповіли, чи запроваджуватимуть квоти для біженців з України

У ЄС наголосили, що Росія планувала розсварити країни Європи через міграційну кризу.

Європейський союз не запроваджуватиме квоти для біженців з України, як це було раніше з сирійцями.

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Про це заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон в інтерв'ю The Outside World.

"Ми зустрічаємося з Комісією та урядами двічі на тиждень і обговорюємо ситуацію. Держави-члени можуть сказати, скільки людей вони можуть прийняти. Інші держави-члени говорять, які у них є потреби. Це новий спосіб підходу до ситуації, без обов'язкових квот", — сказала Йогансон.

Єврокомісарка додала, що Росії не вдасться розсварити країни ЄС через міграційну кризу, яку спричинила РФ, напавши на Україну.

"Путін розчарований, тому що думав, що міграція може розсварити нас, але ми показали єдність, якої ніколи раніше не існувало. Нам вдалося запустити Директиву про тимчасовий захист, яка ніколи не використовувалася за 20 років. Ми прийняли одностайне рішення з міністрами внутрішніх справ протягом декількох днів, щоб виконати його", — зауважила Ільва Йогансон.

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