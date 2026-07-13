У Європі через рекордну спеку померли понад 10 тисяч людей

Спека у Європі / © Associated Press

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Під час рекордної хвилі спеки, яка наприкінці червня охопила країни Західної Європи, зафіксували понад 10 тисяч випадків надлишкової смертності.

Про це повідомляє Reuters.

За даними моніторингової мережі EuroMOMO, яку підтримують Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), унаслідок екстремальної спеки в Європі зафіксували понад 10 тисяч випадків надлишкової смертності.

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Понад 9 тисяч померлих — люди віком 65 років і старші.

«Такий надлишок у цю пору року незвичайний. Він справді дуже високий. Важко пояснити такий високий рівень надмірної смертності чимось, крім екстремальної спеки», — заявив головний лікар Державного інституту сироваток Данії Лассе Вестергорд.

Науковці також наголошують, що хвиля спеки наприкінці червня була б «практично неможливою» без антропогенної зміни клімату, яка робить такі погодні явища частішими та інтенсивнішими.

Reuters уточнює, що дані з 27 країн Європейського Союзу відображають надлишкову смертність від усіх причин, а не лише випадки, безпосередньо пов’язані зі спекою.

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Водночас дослідники зазначають, що в період із 22 до 28 червня не було інших суттєвих факторів, зокрема нових хвиль COVID-19, які могли б пояснити різке зростання кількості смертей до 10 650 випадків. Саме тоді хвиля спеки досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах.

EuroMOMO не публікує окремих показників для кожної держави, однак зазначає, що Франція та Бельгія стали єдиними країнами Європи, де в останній тиждень червня було зафіксовано «дуже високий» рівень надлишкової смертності.

За даними бельгійського інституту охорони здоров’я Sciensano, надлишкова смертність у країні стала найвищою за весь період спостережень від 2000 року під час будь-якої хвилі спеки.

Крім того, окреме наукове дослідження, опубліковане в понеділок, засвідчило, що лише в Англії та Уельсі під час хвиль спеки у травні та червні від причин, пов’язаних із високою температурою, померли близько 2700 людей.

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Reuters також зазначає, що аномальна спека наприкінці червня спричинила перебої з електропостачанням, закриття шкіл та оновлення температурних рекордів у Франції, Іспанії та Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується спека — температура повітря може перевищити +30°C.

Ми раніше інформували, що після рекордної спеки, яка вже призвела до тисяч додаткових смертей, Європа готується до нового підвищення температури.

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