У Європі до березня від коронавірусу можуть померти ще пів мільйона людей - ВООЗ

У Європі до березня від коронавірусу можуть померти ще пів мільйона людей - ВООЗ

За даними ВООЗ, COVID-19 зараз є основною причиною смертності у європейському регіоні.

У Європі до березня від ускладнень COVID-19 можуть померти ще 500 тисяч людей, якщо в регіоні не запровадять негайних заходів.

Відповідний прогноз озвучив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я у Європі Ганс Клюге, повідомляє ВВС.

Експерт висловив занепокоєння ВООЗ поширенням коронавірусу в європейському регіоні та заявив, що посилення контролю за носінням масок може допомогти.

За словами Клюге, стрімке поширення COVID-19 обумовлене наближенням холодів, недостатнім охопленням вакцинацією та регіональною перевагою більш заразного штаму коронавірусу "Дельта".

"COVID-19 знову став основною причиною смертності у нашому регіоні", - резюмував регіональний директор ВООЗ.

Він закликав до посилення вакцинації, а також до реалізації основних заходів громадського охорони здоров'я та нових методів лікування.

Клюге також вказав, що вважає COVID-сертифікати "не обмеженням свободи, а швидше інструментом для збереження нашої індивідуальної свободи".

Як повідомлялося, Європа залишається єдиним регіоном у світі, в якому спостерігають збільшення кількості COVID-смертей. Так, впродовж останнього тижня смертність від коронавірусу в європейському регіоні зросла на 5%.

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