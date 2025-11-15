ТСН у соціальних мережах

Світ
40
1 хв

У Європі лютує шторм Клаудія: троє людей загинули, десятки постраждали

Кілька європейських країн потрапили під удар стихії, потерпаючи через повені та торнадо.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки шторму Клаудія у Португалії

Наслідки шторму Клаудія у Португалії / © Associated Press

Потужний шторм Клаудія спричинив екстремальні погодні умови у Португалії, в частині Іспанії, Ірландії та Великої Британії. Внаслідок негоди загинули троє людей, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

У затопленому будинку в місті Фернау-Ферру, недалеко від португальської столиці Лісабона, рятувальники знайшли тіла літньої пари. Загиблі, ймовірно, спали і не змогли втекти, оскільки вночі піднялася вода.

У суботу торнадо обрушився на місто Албуфейру на півдні Португалії, повідомили служби екстреної допомоги. Тут стихія пошкодила і знищила фургони на кемпінгу, де загинула 85-річна британка.

Двадцять вісім людей отримали поранення в сусідньому готелі, двоє з них перебувають у лікарні з важкими травмами.

У Великій Британії сильна повінь накрила місто Монмут та прилеглі райони на південному сході Уельсу. Вода затопила центр міста та житлові райони після того, як сусідня річка вийшла з берегів протягом ночі.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу заявила, що проводить рятувальні операції та при потребі евакуацію людей.

Служба природних ресурсів Уельсу видала 11 попереджень про повені, чотири з яких є серйозними. В Англії, згідно з останнім оновленням Агентства з охорони навколишнього середовища, було 49 активних попереджень про повені.

Нагадаємо, минулого місяця у країнах Південно-Східної Європи оголосили червоний рівень небезпеки через зливи, грози та сильний вітер.

40
