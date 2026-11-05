У Європі масово повідомляють про бомби в літаках: що відбувається з авіарейсами

У Європі нова хвиля повідомлень про замінування літаків / © УНІАН

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У Європі 5 листопада щонайменше 15 авіарейсів зіткнулися з повідомленнями про нібито закладену вибухівку. Через погрози деякі літаки були змушені змінити маршрути, а пасажирів евакуювали для проведення перевірок.

Про це повідомляє видання LAD Bible.

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Зокрема, літак авіакомпанії Aer Lingus, який прямував із Дубліна до Рима, здійснив незаплановане приземлення на французькій авіабазі Евре після оголошення надзвичайної ситуації. Пасажирів евакуювали, а повітряне судно оглянули сапери. В авіакомпанії пояснили, що рішення змінити маршрут ухвалили з міркувань безпеки.

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Також рейс Ryanair із лондонського аеропорту Станстед до Софії перенаправили до болгарського Пловдіва через повідомлення про можливу загрозу.

Польська авіакомпанія LOT підтвердила, що після перевірки літака, який виконував рейс із Варшави до Брюсселя, жодних підозрілих предметів не виявили.

Повідомлення про вибухівку також зачепили рейси інших авіакомпаній, зокрема Wizz Air, Finnair, Aegean Airlines та Ryanair. Один із літаків Wizz Air, що летів із Мілана до Варшави, був змушений приземлитися у Відні.

Окремо у Празі правоохоронці перевірили чотири літаки, які прямували до чеської столиці. В жодному з них вибухівки не знайшли.

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«Заходи безпеки у празькому аеропорту щойно завершилися, піротехнічні перевірки дали негативні результати», — повідомила чеська поліція.

Розслідування передали Національному центру боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю.

Це вже друга хвиля подібних погроз у Європі за останні кілька днів. Раніше повідомлення про нібито закладені бомби надійшли щодо семи рейсів, зокрема літаків, які вилітали з Манчестера та лондонського аеропорту Гітроу. Перевірки не виявили реальних загроз.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі спрогнозував, що протягом року авіаквитки в Європі можуть здорожчати на 20% через зростання вартості нафти на тлі війни на Близькому Сході.

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