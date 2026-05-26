У Європі можуть почати виробляти ракети для Patriot: США прийняли важливе рішення
Польща заявила про попередній дозвіл США на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Це може стати важливим кроком на тлі дефіциту сучасних перехоплювачів, зокрема для потреб України.
Польща отримала попередній дозвіл Державного департаменту США на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RMF24.
За його словами, ракети виготовлятимуть на підприємствах польської оборонної промисловості. У Варшаві вважають це важливим кроком для посилення власної безпеки та розвитку національного ВПК.
«Після нашого візиту до США я думаю, що все відкрито, і ми отримали попередній дозвіл від Держдепартаменту на виробництво ракет для систем Patriot. Вони вироблятимуться на польському оборонному підприємстві. Йдеться про консорціум, у нас у Польщі є такі можливості», — заявив Томчик.
Як зазначає Defense24, йдеться, імовірно, про ракети PAC-3 MSE — найновішу версію перехоплювачів для Patriot. Саме такі ракети є особливо важливими для протидії балістичним цілям, зокрема в умовах війни Росії проти України.
Нині виробництво PAC-3 MSE становить близько 700 одиниць на рік. США планують збільшити цей показник до 2000 ракет до кінця 2030 року. Потреба у таких перехоплювачах різко зросла через війну, передачу частини запасів Україні, закупівлі союзників і необхідність поповнення американських арсеналів.
Польща вже експлуатує дві батареї Patriot і очікує постачання ще шести. Водночас Варшава прагне не лише купувати озброєння за кордоном, а й розміщувати виробництво компонентів і сервісне обслуговування на власній території.
Раніше США досить обережно ставилися до ідеї передачі союзникам таких виробничих можливостей. Однак дефіцит сучасних ракет і зростання потреб НАТО можуть змінити цей підхід.
За даними Defense24, Німеччина також намагається розмістити у себе виробництво ракет для Patriot.
Томчик також заявив, що США «дуже зацікавлені» у сценарії, за якого Польща могла б виробляти й інші види озброєнь. Зокрема, йдеться про далекобійні балістичні ракети для систем HIMARS або ракети Hellfire, які використовуються, зокрема, на ударних гелікоптерах Apache.
Нагадаємо, що український оборонно-промисловий комплекс розробив та успішно випробував секретну антидронову лазерну систему «Тризуб» на базі штучного інтелекту. Новітня зброя покликана замінити наддорогі зенітні ракети вартістю до 5 мільйонів доларів, які раніше доводилося витрачати на збиття російських безпілотників за 20 тисяч доларів.