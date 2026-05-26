У Європі можуть почати виробляти ракети для Patriot: США прийняли важливе рішення

Patriot

Польща отримала попередній дозвіл Державного департаменту США на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RMF24.

За його словами, ракети виготовлятимуть на підприємствах польської оборонної промисловості. У Варшаві вважають це важливим кроком для посилення власної безпеки та розвитку національного ВПК.

«Після нашого візиту до США я думаю, що все відкрито, і ми отримали попередній дозвіл від Держдепартаменту на виробництво ракет для систем Patriot. Вони вироблятимуться на польському оборонному підприємстві. Йдеться про консорціум, у нас у Польщі є такі можливості», — заявив Томчик.

Як зазначає Defense24, йдеться, імовірно, про ракети PAC-3 MSE — найновішу версію перехоплювачів для Patriot. Саме такі ракети є особливо важливими для протидії балістичним цілям, зокрема в умовах війни Росії проти України.

Нині виробництво PAC-3 MSE становить близько 700 одиниць на рік. США планують збільшити цей показник до 2000 ракет до кінця 2030 року. Потреба у таких перехоплювачах різко зросла через війну, передачу частини запасів Україні, закупівлі союзників і необхідність поповнення американських арсеналів.

Польща вже експлуатує дві батареї Patriot і очікує постачання ще шести. Водночас Варшава прагне не лише купувати озброєння за кордоном, а й розміщувати виробництво компонентів і сервісне обслуговування на власній території.

Раніше США досить обережно ставилися до ідеї передачі союзникам таких виробничих можливостей. Однак дефіцит сучасних ракет і зростання потреб НАТО можуть змінити цей підхід.

За даними Defense24, Німеччина також намагається розмістити у себе виробництво ракет для Patriot.

Томчик також заявив, що США «дуже зацікавлені» у сценарії, за якого Польща могла б виробляти й інші види озброєнь. Зокрема, йдеться про далекобійні балістичні ракети для систем HIMARS або ракети Hellfire, які використовуються, зокрема, на ударних гелікоптерах Apache.

Нагадаємо, що український оборонно-промисловий комплекс розробив та успішно випробував секретну антидронову лазерну систему «Тризуб» на базі штучного інтелекту. Новітня зброя покликана замінити наддорогі зенітні ракети вартістю до 5 мільйонів доларів, які раніше доводилося витрачати на збиття російських безпілотників за 20 тисяч доларів.

