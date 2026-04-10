У Європі можуть призупинити авіаперельоти: у чому причина

Авіаперельоти в Європі можуть призупинити / © pexels.com

У більшості європейських країн можуть призупинити авіаперельоти через дефіцит авіаційного пального. Очікуються, що його запаси закінчаться між другим і третім тижнем травня, включаючи останні партії, що прибувають морем з Перської затоки.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Європа імпортує 43% своїх річних потреб в авіаційному пальному з Перської затоки. Через заборону вільного судноплавства для нафтових танкерів в цьому регіоні континент зіткнувся з різким падінням доступних обсягів напередодні пікового руху.

Стратегічні резерви Європи ризикують виявитися недостатніми для здійснення польотів у розпал літа в кількох регіонах.

Лише дві країни мають екстрені запаси на 90 днів, тоді як більшість не переживуть кризу тривалістю понад 30 днів. Деякі країни мають запаси автономії до 8-10 днів, перш ніж вони закінчаться.

Брюссель сподівається, що перемир’я між США та Іраном збережеться, що дозволить відновити рух танкерів через Ормузьку протоку.

«Ризик дефіциту пального в Європі перетворився з віртуального на реальний упродовж кількох днів», — стверджує один зі співрозмовників видання.

«Деякі аеропорти на континенті вже кілька днів відчувають дефіцит реактивного палива, не повідомляючи про це офіційно», — стверджує інше джерело.

Ситуацію ще більше ускладнює той факт, що нафтопереробна діяльність на європейських заводах вже працює на максимальній потужності, тому немає фізичної можливості додати додаткові виробничі квоти влітку, підтверджують три джерела.

Таким чином, травень стане вирішальним періодом. Якщо з Перської затоки більше не прибудуть кораблі, спочатку може розпочатися вилучення пального зі стратегічних резервів, а потім пальне перестануть постачати в аеропорти деяких країн.

Кілька східноєвропейських країн, а також деякі менші країни в західній частині континенту матимуть лише кілька днів на те, щоб знайти додаткове джерело постачання.

Оскільки Близький Схід наразі не може постачати пальне до Європи, а в країнах Азії через кризу запровадили обмеження на експорт нафтопродуктів, єдиною альтернативою для Старого континенту є Сполучені Штати.

«Але нам потрібно побачити, за якою ціною та за яких умов», — наголошують джерела.

Найближчими днями Брюссель спробує зібрати оновлені дані щодо фактичної кількості доступного реактивного палива. «Європа повинна розробити план, який враховує будь-які заходи щодо пом’якшення наслідків і який чітко визначає, як пальне має розподілятися між країнами», — підсумували неназвані співрозмовники видання.

Криза з пальним в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що головним ризиком на паливному ринку наразі є можливий дефіцит дизеля. За його словами, ситуація пов’язана з нестабільністю постачання через події на Близькому Сході, однак держава вже працює над тим, щоб уникнути проблем.

Якщо війна на Близькому Сході затягнеться до осені, вартість пального в Україні може зрости навіть до 200 грн за літр. Така ситуація може призвести до закриття деяких АЗС.