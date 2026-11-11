У Європі назріває конфлікт через Путіна та ядерну зброю: що сталося між Францією і Німеччиною

Ядерна зброя / © Associated Press

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Між Францією та Німеччиною виникли суперечності щодо використання далекобійних ракет у можливому конфлікті з Росією. Париж побоюється, що удари по російській території можуть спровокувати ядерну відповідь Москви та втягнути в ескалацію всю Європу.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на шість джерел, обізнаних із перебігом переговорів між союзниками.

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Франція наполягає, щоб Німеччина чітко визначила, за яких обставин застосовуватиме ракети великої дальності. Париж хоче узгодити німецький підхід до так званих глибоких високоточних ударів із власною ядерною доктриною.

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Один із французьких посадовців попередив, що навіть застосування звичайного озброєння може призвести до непередбачуваної реакції Кремля.

«Можна атакувати російську ціль звичайною зброєю, але отримати ядерну відповідь. Якщо росіяни неправильно зрозуміють сигнал, можна непомітно наблизитися до ядерного порогу», — пояснив він.

Чому Франція занепокоїлася через німецькі ракети

Німеччина активно нарощує військові можливості на тлі російської війни проти України та невизначеності щодо майбутніх безпекових зобов'язань США за президентства Дональда Трампа.

Зокрема, Берлін закуповує та розробляє наземні ракети дальністю від 500 до понад 2000 кілометрів, які потенційно дозволять уражати військові об'єкти в глибині території Росії.

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Подібні можливості розвивають Велика Британія, Польща, скандинавські та балтійські країни.

Особливу увагу Париж приділяє саме Німеччині через її масштабну програму переозброєння. Оборонні витрати країни на п'ятирічний період до кінця 2030 року оцінюються у 780 млрд євро.

Занепокоєння Франції пов'язане також із запропонованою президентом Еммануелем Макроном концепцією розширеного ядерного стримування в Європі. Французькі посадовці побоюються, що Москва може покласти відповідальність на Париж навіть за удари, здійснені іншими союзниками.

«Якщо ви запрошуєте когось до свого дому, ви несете відповідальність, якщо ця людина його підпалить», — пояснив один зі співрозмовників журналістів.

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У Парижі наголошують, що Франція як ядерна держава має сформовані правила застосування сили та сигналів стримування, тоді як Німеччина лише розвиває відповідну стратегічну культуру.

Що відповіла Німеччина

Водночас у Берліні заперечують, що між країнами існує принципова суперечка.

Високопоставлений німецький посадовець заявив, що Німеччина повністю підтримує необхідність спільної європейської доктрини та узгодженого розуміння ризиків ескалації.

«Це не ситуація, коли французи чогось вимагають, а ми опираємося. Було зрозуміло від самого початку, що придбання такого озброєння має супроводжуватися спільним розумінням його застосування», — зазначив він.

За його словами, офіційні консультації певний час стримували внутрішні дискусії у Франції щодо майбутнього її ядерної стратегії. Тепер переговори активізувалися.

Одним із можливих результатів може стати спільна заява Німеччини, Франції та Великої Британії щодо застосування далекобійного озброєння. Однак до такого рішення ще далеко.

Британія також долучилася до обговорень

Велика Британія, яка разом із Францією має власний ядерний арсенал серед європейських членів НАТО, веде окремі переговори з Берліном.

Країни спільно розробляють далекобійне озброєння з радіусом дії понад 2000 кілометрів у межах оборонної угоди 2024 року. До проєкту також можуть запросити Францію.

Британський посадовець пояснив, що головне призначення таких ракет — знищення військового потенціалу противника, зокрема командних пунктів, логістичних вузлів, складів боєприпасів та оборонних підприємств. Йдеться не про атаки на урядові будівлі чи ядерні об'єкти.

«Ми всі усвідомлюємо необхідність не допустити ескалації до ядерного рівня», — наголосив він.

Німецький генерал Інго Гергартц, який очолює командування НАТО, відповідальне за оборону Центральної Європи та східного флангу, також закликав союзників узгоджувати рішення щодо ударів по Росії.

За його словами, будь-які дії окремої країни проти РФ Москва може сприйняти як дії всього НАТО. Саме тому використання далекобійних ракет має бути інтегроване в загальну стратегію Альянсу.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді своєю чергою наголосив, що Німеччині необхідно чітко визначити правила вибору цілей, ухвалення рішень і контролю ескалації.

Таким чином, на тлі європейського переозброєння союзники намагаються домовитися не лише про те, яку зброю матимуть, а й про межі її застосування, щоб стримувати Росію та водночас не допустити ядерного протистояння.

Україна розробляє системи для перехоплення «Орешніка»

Нагадаємо, Україна працює над створенням систем, здатних перехоплювати російські гіперзвукові ракети «Орешнік». Як повідомляє The Guardian, Київ уже випробовує технології, які можуть уражати цілі навіть за межами атмосфери.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Україна провела щонайменше три випробування позаатмосферних систем перехоплення. Серед перспективних розробок — засоби, які можна запускати з висотних літаків.

Особливу увагу приділяють протидії «Орешніку», який під час польоту виходить у навколокосмічний простір, а потім розділяється на кілька бойових блоків. Через величезну швидкість і складну траєкторію перехопити таку ракету надзвичайно важко. До того ж російські пускові установки перебувають поза досяжністю української далекобійної зброї.

Паралельно Україна розвиває власну супутникову інфраструктуру, щоб зменшити залежність від американської Starlink і забезпечити військових незалежним зв'язком. Водночас про створення готової системи, здатної гарантовано збивати «Орешнік», поки не йдеться.

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