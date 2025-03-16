У Європи немає ядерного арсеналу, як в США і РФ — експерти сказали, як захищатиметься ЄС

Новий день настав для Європи, адже минули спокійні роки непохитної відданості Америки захисту ЄС від Росії. І йдеться про європейський арсенал ядерної зброї.

Про це пишуть есперти в матеріалі на CNN.

"Європа має "значно активізуватися, щоб забезпечити власну оборону", — заявив у лютому віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені.

"Відповідь Європи ж на це була у вигляді обіцянки збільшити витрати як всередині країн, так і для України. Йшлося про закупівлю озброєння європейського виробництва. Також було запропоновано більш радикальне рішення: європейська "ядерна парасолька", — йдеться у матеріалі..

Франція і Велика Британія вже давно є ядерними державами, тому різні європейські лідери замислюються, чи може ця "стримувальна" зброя перебувати ближче до дому. При тому, що більша частина світового ядерного арсеналу належить США і Росії, у Франції є близько 290 ядерних боєголовок, а у Великій Британії — 225 ракет Trident, розроблених у США.

Наразі Франція здатна лише погрожувати "стратегічною відплатою" (нанесенням супротивнику потужного удару у відповідь з метою стримування). Тоді як американський ядерний арсенал, крім величезної потужності, має ще одну ключову перевагу — різноманітність. Це дозволяє мінімізувати можливий термоядерний обмін. США можуть застосовувати так звану "градуйовану відповідну реакцію", що може означати навіть одиночний удар замість повномасштабного застосування всіх наявних сил.

У матеріалі йдеться, що, зі свого боку, французький ядерний арсенал історично призначався як зброя останнього удару в разі загрози території Франції з боку СРСР ще за часів Холодної війни.

"Це, ймовірно, призвело б до масованого удару по ключових об'єктах на території радянського блоку з метою примусити противника до відступу. Саме такі відмінності створюють ключові перешкоди для формування єдиної європейської ядерної парасольки", — пишуть автори.

За словами відставного генерала, ексзаступника командувача силами НАТО в Європі Мішеля Яковлеффа, ЄС не володіє "ядерною культурою" і не розуміють її.

"Я підозрюю, що Макрон має намір, як-то кажуть, навчити тих, хто готовий до цього, основ ядерного діалогу", — вважає Мішель Яковлефф.

Відомо, що саме тому президент Франції запропонував союзникам брати участь у секретних французьких ядерних навчаннях, щоб вони могли на власні очі побачити можливості та принципи ухвалення рішень Францією. Однак він також дав зрозуміти, що не має наміру передавати свою "ядерну валізку" союзникам або навіть Брюсселю.

Рішення про застосування ядерного удару "завжди залишалося і залишиться" за ним, заявив президент Франції.

"Британія дуже активно працює над підвищенням так званого ядерного IQ у НАТО", — йдеться у матеріалі.

При цьому експерти зазначають, щоб зрівнятися з Росією, Європі знадобляться роки, якщо не десятиліття.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що був би шокований, якби американський президент захотів поширення ядерної зброї далі на схід Європи.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти будь-якої майбутньої агресії з боку РФ.