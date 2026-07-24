У Європі оголосили масову евакуацію, люди у вогняній пастці: тікати довелось тисячам (відео)

Лісова пожежа / © Associated Press

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Південь Європи опинився у владі масштабних лісових пожеж, які розпалює аномальна спека. Через стрімке поширення вогню у Франції та Іспанії вже евакуювали майже 30 тисяч людей, а Париж звернувся по допомогу до Європейського Союзу.

Про це пише The Guardian.

Найскладніша ситуація склалася на південному заході Франції, де велика лісова пожежа охопила території поблизу Атлантичного узбережжя. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ситуація залишається надзвичайно напруженою, а найбільші осередки займання зафіксовано в департаменті Жиронда.

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Для боротьби зі стихією Франція активувала механізм цивільного захисту Європейського Союзу. Найближчим часом країна отримає допомогу у вигляді пожежної авіації та важких вертольотів від кількох держав ЄС.





Десятки тисяч людей в Європі залишили свої домівки

Через небезпечне поширення вогню у Франції евакуювали понад 18,8 тисячі людей. Серед них — місцеві жителі, а також тисячі туристів, які відпочивали у кемпінгах та на курортах біля Атлантичного узбережжя.

Пожежні служби продовжують боротьбу з вогнем, однак висока температура повітря та сильний вітер значно ускладнюють гасіння.

Лісова пожежа / © Фото з відкритих джерел

В Іспанії запровадили надзвичайний стан

Важка ситуація склалася й в Іспанії. Влада оголосила надзвичайний стан у мадридському регіоні та провінції Авіла, де одразу кілька великих лісових пожеж вийшли з-під контролю.

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Рятувальні служби продовжують евакуацію людей та намагаються локалізувати осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення полум’я.

Лісова пожежа / © Фото з відкритих джерел

За даними Reuters, від початку року площа земель, знищених лісовими пожежами в Європі, вже перевищила середньорічний показник за останні два десятиліття.

Лісова пожежа / © Фото з відкритих джерел

Експерти пов’язують погіршення ситуації з трьома майже безперервними хвилями екстремальної спеки, які накрили континент цього літа. Додатковим чинником ризику стало рекордне підвищення температури води у Середземному морі, що сприяє формуванню ще більш спекотної та сухої погоди.

Фахівці попереджають, що за збереження нинішніх погодних умов небезпека нових масштабних пожеж у країнах Південної Європи залишатиметься надзвичайно високою.

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Аномальна спека в Європі — останні новини

Нагадаємо, південний захід Європи найближчими днями опиниться під впливом потужного антициклону, який принесе розпечене повітря з Сахари. В Іспанії температура може піднятися до +47 °C, а синоптики попереджають про надзвичайно високий ризик лісових пожеж.

До слова, за прогнозами метеорологів, до грудня 2026 року в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану температура може піднятися на 9 градусів вище норми через Супер-Ель-Ніньйо. Це призведе до масштабних посух, повеней, зростання цін на продукти харчування та рекордного глобального потепління 2027 року. Явище вже триває і набирає обертів швидше, ніж очікувалося.

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