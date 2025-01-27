У Європі побоюються, що Трамп залишить Україну осторонь під час "мирних переговорів" з РФ — El Pais

Такий сценарій був би катастрофою для безпеки Європи, не кажучи вже про велику геополітичну поразку.

У Брюсселі загострюються дебати щодо того, чи варто розміщувати миротворчі війська для забезпечення дотримання Росією майбутньої угоди з Україною. В ЄС також зростають побоювання щодо угоди про закінчення війни.

Про це пише El Pais.

США розробить угоду про закінчення війни в Україні, яка буде невигідною для Києва і в якій країни ЄС використовуватимуться лише для повоєнного фінансування і як гарант, вважають в ЄС.

"ЄС міг би забезпечити свою участь у рамках системи гарантій безпеки майбутньої угоди, наприклад, через розміщення військ на місцях. Однак, як підкреслюють дипломатичні джерела та аналітики, реалізувати цю схему буде надзвичайно складно, якщо США не візьмуть активної участі", — пише El Pais

На жаль, в ЄС мало важелів тиску, щоб забезпечити собі вагому роль у співпраці зі США.

Із посиланням на анонімного співрозмовця видання додає, що такий сценарій був би катастрофою для безпеки Європи, не кажучи вже про велику геополітичну поразку.

"Вкрай важливо, щоб європейці брали участь у розробці майбутньої формули", — йдеться в El Pais.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін виставлятиме нереалістичні вимоги щодо мирної угоди, які неможливо виконати навіть за участі глави США Дональда Трампа.