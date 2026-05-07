У Європі посеред травня вдарять морози: куди насувається холод до -5°C

Травневе тепло в Європі змінять арктичні повітряні маси, які принесуть нічні морози до -5°C. Синоптики попереджають про явище «холодних садівників», що становить серйозну загрозу для аграріїв.

Про це повідомив сайт DobraPogoda24.pl.

Морози в Європі у травні 2026

Найближчими днями холодне повітря з півночі Європи почне надходити до Польщі. Похолодання відчуватиметься не лише вночі, а й удень. Це стане початком короткочасної хвилі холоду, яка очікується наступного тижня.

У деяких регіонах Польщі знову можливі заморозки, а температура місцями опуститься навіть до -5°C, особливо біля поверхні ґрунту. Фермерам і садівникам доведеться захищати рослини, які можуть постраждати від морозу. Йдеться про так зване явище «холодних садівників». У Польщі — це народна метеорологічна прикмета, що описує період суттєвого похолодання, який зазвичай припадає на середину травня.

Зміни в атмосферній циркуляції над Європою останніми днями призвели до того, що морози відступили з багатьох регіонів, зокрема і з Польщі, змістившись далеко на північ. Наприклад, минулої доби в Норвегії на станції Юввассхьое зафіксували температуру -12,9°C, а в районі Сандхауг — -12,1°C. Наразі це найхолодніші райони Європи, звідки у другій половині травня тимчасово прийде похолодання, у тому числі й до Польщі.

Коли настане похолодання з заморозками в Європі?

Протягом найближчого часу через Центральну Європу, включно з Польщею, пройде атмосферний фронт із неглибоким циклоном. Він поступово витіснить тепле повітря із заходу на схід і південний схід країни. Уже 8 — 9 травня похолодання охопить усі регіони.

Денна температура місцями знизиться на 5 — 12°C. Ночі також стануть холоднішими, хоча через хмарність заморозків поки що переважно не очікується.

Ситуація зміниться приблизно 10 травня: у районах із проясненнями та ясною погодою місцями знову з’являться заморозки, особливо біля землі — до -4…-1°C. Масштаб похолодання залежатиме від рельєфу місцевості та кількості хмарності. Найбільший ризик морозів прогнозується в долинах і заглибленнях, де за ясної погоди накопичується холодне повітря.

За актуальними прогнозами, нова хвиля похолодання в Польщі можлива приблизно між 12 і 16 травня (+/- 1 день). Це буде пов’язано з циклічним явищем «холодних садівників» і «холодної Софії». Перед цим очікується циклон, який рухатиметься із заходу та південного заходу через Центральну Європу на північний схід. Обертаючись проти годинникової стрілки, він затягне холодне повітря з півночі, яке в умовах нічних прояснень і радіаційного охолодження може спричинити заморозки в окремих районах Польщі.

Очікується, що масштаб морозів не буде значним, однак у кількох регіонах країни за відсутності щільної хмарності температура може опуститися до -5…-1°C. Через це аграріям знову доведеться захищати культури, особливо чутливі до приморозків біля поверхні ґрунту.

Потенціал цього похолодання добре видно у прогнозах аномалії мінімальної температури: у зазначений період на значній частині Європи, зокрема й у Польщі, температура місцями буде на 3 — 10°C нижчою за кліматичну норму. Хоча хвиля холоду не триватиме довго, для середини травня вона буде досить відчутною.

Prognozowana minimalna anomalia temperatury w rejonie możliwego mrozu w Polsce i Europie do 16 maja 2026 / © dobrapogoda24.pl

Після періоду «холодних садівників» і «холодної Софії» ризик повернення заморозків у подальшій частині весняно-літнього сезону суттєво зменшиться. Однак збитки, яких можуть зазнати посіви та сади до того часу, вже не вдасться компенсувати цього сезону.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що цьогорічний травень відзначиться аномальними температурними контрастами по всьому світу. Поки схід США потерпатиме від холодних хвиль із Канади (до 17°C нижче норми) та штормів, захід країни охопить раннє літо зі спекою до 32°C та загрозою лісових пожеж через посуху. Європа залишається лідером глобального потепління: морські хвилі тепла провокують танення льодовиків на півночі та засухи на півдні. В Азії та Африці екстремальна спека загрожує дефіцитом води, а в Південній Америці нестабільні океанічні течії спричиняють нерівномірні опади.

