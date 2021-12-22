У Європі припинили трансляцію каналу пропагандистів Russia Today

У Кремлі такі дії назвали "незаконними" і що російський телеканал буде судитися.

Європейський оператор супутникового зв'язку Eutelsat 9В зняв зі своєї платформи німецькомовний телеканал RT DE (Russia Today). З проханням про заборону трансляції RT DE звернувся німецький медіарегулятор MABB.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

"Сьогодні німецький медіарегулятор MABB змусив європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9В зняти зі своєї платформи наш новий німецькомовний телеканал RT DE, який веде мовлення зі студій у Москві", - повідомили в пресслужбі телеканалу.

У Кремлі такі дії назвали "незаконними" і російський телеканал буде судиться. " Ми вважаємо дії німецького регулятора незаконними та переконані, що це рішення буде переглянуто у судовому порядку", - заявили у пресслужбі пропагандиського ресурсу.

Нагадаємо, YouTube видалив два німецькомовних канали Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP) без можливості відновлення акаунту. У Росії відреагували на видалення YouTube каналів пропагандистів і погрожували мільйонними штрафами.

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