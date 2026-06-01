У Європі шукають підхід до Трампа: Мерц хоче зібрати союзників перед самітом НАТО

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц планує провести зустріч європейських лідерів у Берліні, щоб підготувати спільний підхід до президента США Дональда Трампа перед самітом НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, у зустрічі можуть взяти участь лідери так званої європейської п’ятірки — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Вони мають обговорити пакет кроків, який покаже готовність європейських союзників брати на себе більше відповідальності за власну оборону.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, Мерц також хоче запросити генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Наразі у європейських столицях ще узгоджують можливу дату зустрічі.

Водночас представник уряду Німеччини заявив, що офіційно така зустріч наразі не запланована. За його словами, європейські та американські союзники координують дії різними каналами, а США постійно інформують про оборонні зусилля Європи.

На тлі цього напруження між Вашингтоном і європейськими союзниками посилилося. Трамп неодноразово критикував НАТО та звинувачував партнерів у недостатній участі в питаннях безпеки. Окреме невдоволення у США викликала позиція європейських країн щодо війни проти Ірану та ситуації навколо Ормузької протоки.

За даними Bloomberg, під критику Трампа потрапив і сам Мерц після заяв про відсутність чіткої стратегії у Вашингтона. У відповідь американський президент оголосив про виведення понад 5 тисяч військових із Німеччини.

Окремо міністри оборони країн «європейської п’ятірки» можуть зустрітися 12 червня в Парижі. Там вони мають узгодити спільну позицію перед самітом НАТО, який запланований на 7–8 липня в Анкарі, а також обговорити командні структури на випадок ширшого конфлікту в Європі.

Раніше Мерц заявляв, що хоче зберегти американську безпекову парасольку для Європи в межах НАТО, але водночас пообіцяв збільшити оборонні витрати Німеччини та посилити роль Берліна в питаннях безпеки.

Анкара також очікує участі в саміті лідерів і міністрів оборони країн Індо-Тихоокеанського регіону, серед яких Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

