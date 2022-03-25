У Європі шукатимуть способи зменшити ціни для споживачів на енергоресурси - прем'єр-міністр Бельгії

У Європі шукатимуть способи зменшити ціни для споживачів на енергоресурси - прем'єр-міністр Бельгії

Ціни на газ та електроенергію збільшились для європейських споживачів через антиросійські санкції.

Європейські лідери обговорять заходи щодо зменшення впливу високих цін на енергоносії для споживачів як наслідок війни Росії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, передає Reuters.

"ЄС – це не тільки великі принципи, великі зустрічі та американські президенти", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що сьогодні мова йде про рахунки людей за електроенергію та газ, і це наслідки війни Росії проти України, адже ЄС та США запровадили низку санкцій, у тому числі в енергетичній сфері.

"Тому нам потрібно втрутитися, і я сподіваюся, що цього разу ми маємо заходи, які мають вплив.Такими високими цінами ми руйнуємо наше населення та державні фінанси. Ми воюємо, і на війні потрібно вживати надзвичайних заходів", - зазначив він.

Нагадаємо, країни ЄС не погодили енергетичне ембарго проти Росії: які держави проти.

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