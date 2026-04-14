У Європі ціле місто можуть стерти з лиця землі: що відомо

У Нідерландах містечко Мурдейк із населенням понад 1100 мешканців може зникнути з мапи світу протягом наступного десятиліття. Уряд країни планує знести будинки та ферми, щоб звільнити місце для гігантської енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє BBC.

Жертва заради екології

Причиною можливого знищення населеного пункту став амбітний план Нідерландів щодо переходу на відновлювані джерела енергії. Уряду потрібні величезні площі (близько 450 гектарів) для будівництва високовольтних трансформаторних станцій та заводів із виробництва водню. Ці об’єкти мають з’єднати нові офшорні вітрові парки в Північному морі з національною мережею.

Через гострий дефіцит вільної землі Мурдейк, розташований поблизу великих портів та наявних ліній електропередач, став для планувальників «ідеальною локацією».

Трагедія місцевих мешканців

Жителі Мурдейка перебувають у стані відчаю. На вулицях з’являються таблички про продаж будинків, які ніхто не хоче купувати, а прапори на будинках приспущені на знак жалоби за селом, яке технічно ще існує.

«Нас ведуть на забій. Ви лягаєте з цією думкою і прокидаєтеся з нею», — каже місцевий рибалка Яко Коман, чия родина займається промислом у цій акваторії від 1918 року.

Мешканців непокоїть не лише втрата нерухомості, а й доля місцевого цвинтаря. Люди не знають, що буде з могилами їхніх предків, якщо територію повністю забудують промисловими об’єктами.

Політичний тиск

Професор Лейденського університету Гертен Боогаард зазначає, що ситуація в Мурдейку є тестом для всієї системи управління Нідерландів.

Уряд трактує проєкт як «життєво важливий національний інтерес».

Центральна влада має юридичні інструменти, щоб нав’язати рішення місцевим громадам.

Місцева рада фактично погодилася «пожертвувати» одним селом, щоб врятувати чотири сусідні населені пункти від аналогічної долі.

Що далі?

Остаточне рішення уряд Нідерландів має оголосити до кінця 2026 року. Якщо план затвердять, Мурдейк стане першим у Європі населеним пунктом, повністю ліквідованим не через природне лихо чи війну, а заради кліматичних цілей.

Нідерланди — одна з найбільш густонаселених країн світу. Конфлікт у Мурдейку відображає глобальну дилему: як балансувати між потребою в екологічно чистій енергії та правом людей на збереження їхніх домівок і громад.