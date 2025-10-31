У Європі відкрили найбільший православний храм у світі: що відомо

Черга до православного храму у Бухаресті / Фото: Basilica.ro

У Румунії днями відчинив свої двері національний кафедральний собор країни, який став найбільшим православним храмом у світі. Люди з усієї країни приїхали на святкову службу і стояли в черзі, щоб зайти в середину церкви й долучитися до величної події.

Що відомо про новий храм у Румунії?

У Бухаресті 15 років тривало будівництво національного кафедрального собору і днями він нарешті відчинив свої двері для вірян. Про це повідомляє Reuters.

Нова велична будівля стане резиденцією Румунської православної церкви, яка раніше використовувала значно менший патріарший собор, збудований у середині 1600-х років. Православний собор, який би став символом Румунії, планували побудувати вже сто років, але щось постійно ставало на заваді — то війни, то правління комуністів, то нестабільний період перед вступом країни до Європейського Союзу.

«Те, що було неможливо зробити раніше за 126 років, було досягнуто за останні 15 років»,

– сказав священник Адріан Агачі.

Висота собору становить 124 метри, одночасно у своїх стінах він може вмістити 5 тисяч людей та ще десятки тисяч — на площі довкола храму. У храмі передбачають, що у перші дні відкриття собору його відвідають сотні тисяч людей.

Черга була і на території храму, і за її межами / Фото: Basilica.ro

Інтер’єр храму всередині / Фото: Basilica.ro

Зараз віряни з усієї країни приїжджають, щоб відвідати храм. У неділю вони годинами стояли у довжелезній черзі. Більшість людей не змогли потрапити на службу в середину храму і дивилися богослужіння на великих екранах на вулиці.

Інтер’єр собору майже на 18 тисяч квадратних метрів покритий фресками та мозаїками із зображенням святих та іконами.

Зауважимо, що будівництво храму обійшлося у 270 мільйонів євро. Фінансування переважно відбувалося з державного бюджету. Як пише DW, це викликало критику у деяких громадян, які стверджували, що ці гроші варто було скерувати на школи і лікарні.

