У Європі виявили небезпечну інфекцію, що викликає неконтрольовану кровотечу

Європою поширюється небезпечна інфекція / © Pixabay

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У двох країнах Європи зафіксовано випадки кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ) — інфекційного захворювання, яке може спричинити «неконтрольовану кровотечу».

Про спалах інфекції повідомив вебсайт UK Travel Health Pro, який підтримується Міністерством закордонних справ Великої Британії, пише британське видання Express.

Представники Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявили, що неочікувані випадки захворювання в Греції були виявлені в регіоні Фессалії вперше від 2008 року.

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«Первинний випадок, ймовірно, стався через укус кліща, тоді як вторинним випадком був медичний працівник, який надавав допомогу первинному хворому, хоча точний шлях зараження досі з’ясовується», — йдеться у повідомленні ECDC.

У звіті цієї організації повідомляється також про випадки захворювання в Іспанії, зокрема у Саламанці на північному заході країни.

«Від 2016 до 2024 року в Іспанії було зареєстровано загалом 16 автохтонних випадків ККГЛ, з датами початку захворювання між квітнем і серпнем», — зазначили в ECDC.

У виданні зазначили, що це захворювання призводить до смертельних наслідків у близько третини інфікованих. Не виключено, що інфекція пошириться й на інші країни Європи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть чоловіка у Німеччині, який заразився небезпечною бактерією під час купання в морі.