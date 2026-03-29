У Європі викрали цілу фуру популярних шоколадних батончиків
Невідомі викрали вантажівку з сотнями тисяч шоколадних батончиків, яка прямувала з Італії до Польщі.
В Європі минулого тижня сталася резонансна крадіжка — невідомі викрали 12 тонн шоколадних батончиків KitKat разом із вантажівкою, що їх перевозила.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії KitKat, яка належить швейцарському харчовому гіганту Nestle, розповіли, що транспорт із 413 793 батончиками (загальною вагою 12 тонн) вирушив із центральної Італії, однак так і не прибув до кінцевого пункту призначення у Польщі.
Наразі місцезнаходження вантажу, водія та самої вантажівки залишається невідомим.
У компанії зазначили, що викрадену продукцію можна ідентифікувати за унікальним кодом партії.
Тож усіх, хто виявить шоколад із цієї партії після сканування відповідних номерів, закликають звернутися до виробника та повідомити обставини знахідки. У KitKat обіцяють надати детальні інструкції.
«Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжка вантажів є проблемою, що зростає, для підприємств будь-якого розміру», — зазначили в компанії.
