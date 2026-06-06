У Європі вирують потужні торнадо: стихія “розгулялась” поблизу України, що відомо

Торнадо у Литві / © скриншот з відео

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У Польщі та Литві у п’ятницю, 5 червня, зафіксували проходження торнадо та потужні шторми, що спричинили локальні руйнування та перебої з електропостачанням.

Про це повідомляють польські та литовські ЗМІ.

Як передає RMF24, у Польщі торнадо пронеслося селом Цуднохи у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

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Національна метеослужба підтвердила факт екстремального погодного явища. Метеорологи зазначають, що хоча радарні дані вказували на ризик сильних штормів, масштаб стихії став несподіваним.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно момент проходження шторму через село. На ньому видно характерну конденсаційну воронку та сильно закручені повітряні маси.

У Литві в той самий період, як повідомляє LRT з посиланням на гідрометеорологічну службу, могло бути зафіксовано щонайменше три торнадо.

Відео стихії публікували у соцмережах користувачі із Каунаса, Укмергського району та Казлу-Руди.

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Сильний вітер і грози спричинили значні наслідки: у Каунасі з будівлі зірвало дах, дерева були повалені, а близько 8 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Рятувальні служби виїжджали на виклики через повалені дерева, що перекривали дороги.

Литовські метеорологи повідомили, що місцями за добу випала майже двотижнева норма опадів, а також було зафіксовано понад 4,6 тисячі ударів блискавок. Пориви вітру сягали 15–16 м/с, місцями спостерігався град.

Метеорологічні служби обох країн продовжують аналіз наслідків стихії та попереджають про можливі повторні грози.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, в Україні будуть грози, град і сильний вітер. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

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