У Європі з'явилася перша країна, де електромобілів більше, ніж бензинових авто

Норвегія є одним з найбільших виробників нафти та природного газу, але її мешканці пересідають за кермо електрокарів.

У Норвегії оголосили, що кількість електромобілів на дорогах країни перевищила кількість бензинових авто. У цій європейській країні 2025 року планують повністю відмовитись від автомобілів, що працюють на викопному паливі.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), з 2,8 мільйона зареєстрованих приватних автомобілів 754 303 є електричними, у порівнянні з 753 905 на бензині.

“Це історичний момент. Віха, яку мало хто очікував 10 років тому”, — сказав директор OFV Ойвінд Солберг Торсен.

Наразі кількість дизельних автомобілів залишається найбільшою – понад мільйон, але й вона починає зменшуватися.

Оголошення також надійшло після того, як у серпні цього року в Норвегії було зареєстровано рекорд у понад 94% нових зареєстрованих повністю електричних автомобілів. Водночас улюбленою моделлю жителів цієї країни стала Tesla Model Y.

Норвегія є одним з найбільших виробників нафти та природного газу, але поставила собі за мету мати лише автомобілі з нульовим рівнем викидів 2025 року — на десять років швидше, ніж в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше ірландська компанія Navitas Semiconductor розробила технологію, яка істотно прискорює заряджання електромобілів.

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