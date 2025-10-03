У Європі закривали черговий аеропорт: тепер невідомі дрони помітили у Мюнхені

Літак. / © Associated Press

Ввечері, 2 жовтня, в районі аеропорту Мюнхена були помічені невідомі дрони. Летовище припиняло роботу на сім годин. Воно знову відкрилося 05:00 за місцевим часом, коли прибуття та виліт рейсів вважалися безпечними.

Про це повідомили Der Spieigel та CNN.

"Федеральна поліція повідомила вночі, що кілька людей заявили про дрон поблизу летовища. Згодом надходили й повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Спершу залишалося незрозумілим, чи йшлося про один апарат, чи про кілька", - пише німецьке видання.

Через інцидент закриті були злітно-посадкові смуги. Усього довелось скасувати 17 рейсів, зокрема три далекомагістральні рейси до Азії.

Крім того, 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до німецьких міст Штутгарт, Нюрнберг та Франкфурт, а також до Відня в Австрії. Веб-сайт відстеження польотів Flightradar показав, що близько 23:00 кілька літаків кружляли над аеропортом перш ніж вирушити до інших пунктів призначення.

Події в аеропорту торкнулися трьох тисяч пасажирів.

Зазначається, що співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію у пошуку безпілотних літальних апаратів та можливих підозрюваних.

Нагадаємо, гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував ЄС і закликав захистити європейські аеропорти від невідомих дронів. З його слів, безпілотники, які порушують роботу авіації у Європі, треба збивати. Скасування і призупинення рейсів є “руйнівним”, заявляє керівник Ryanair.

