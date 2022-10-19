У Європі затримали сина російського губернатора: він крав технології, які були в зброї, що воювала проти України

В Італії за запитом США заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ Артема Усса. Також затримали ще 4 росіян, які причетні до відмивання грошей, контрабанди нафти та викрадення військових технологій США.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Підозрювані передавали РФ американські військові технології, які були в російській зброї, захопленій в Україні

Загалом 5 росіянам інкримінують злочини проти США. Це - Юрій Орєхов, Артем Усс, Світлана Кузургашева, також відома як "Лана Нойман", Тимофій Тєлєгін та Сергій Туляков. Росіян підозрюють у міжнародних злочинах. Також США оголосили підозру двом громадянам Венесуели.

17 жовтня 2022 року Орєхова заарештували в Німеччині, а Усса - в Італії, їх екстрадують до США.

"П ідсудні були злочинними посередниками олігархів, організовуючи складну схему незаконного отримання американських військових технологій і санкційної нафти з Венесуели за допомогою безлічі транзакцій за участю підставних компаній і криптовалюти. Їхня діяльність підірвала безпеку, економічну стабільність і верховенство права в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Помічник голови Федерального бюро розслідувань Майкл Дрісколл повідомив, що мережа, до якої входили росіяни та венесуельці, планувала придбати складну технологію для прямої підтримки військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Як працювала схема

Орєков був співвласником, головним виконавчим директором і керівним директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), приватної компанії з торгівлі промисловим обладнанням і товарами, розташованої в Німеччині. Іншим власником NDA GmbH є Артем Усс - син губернатора Красноярського краю Росії.

Кузургашева працювала генеральним директором однієї з підставних компаній схеми та працювала в NDA GmbH під керівництвом Орєхова. Використовуючи NDA GmbH як підставну компанію, Орєхов і Кузургашева отримували та купували військові технології та технології подвійного призначення у американських виробників, включно з передовими напівпровідниками та мікропроцесорами, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, "розумних боєприпасах", радарах, супутниках та інших військових засобах.

Ці товари були відправлені російським кінцевим споживачам, зокрема підконтрольним Тєлєгіну і Тулякову підсанкційним компаніям, які обслуговували оборонний сектор Росії. Деякі з тих самих електронних компонентів, отриманих через злочинну схему, були знайдені в російській зброї, захопленій на полі бою в Україні.

За даними слідства, 2019 року Орєхов їздив до Сполучених Штатів, щоб отримати запчастини для винищувачів російського виробництва "Сухой" і американського винищувача-невидимки F-22 Raptor.

Росіяни організували незаконну діяльність, проводячи транзакції в доларах та доставляючи гроші кур'єрам. Якщо вину підсудних буде доведено, їм загрожує 30 років позбавлення волі.

Західні технології в російській зброї

Під час повномасштабного наступу на Україну в російській зброї, яку захопили на території України, виявили багато складників, які мали західне походження. Багато з них до Росії було заборонено продавати після анексії Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що в Росії від 2019 року було запроваджено програму з конкретними цілями, щоб скоротити її залежність від західного постачання до 2025 року: від радарів до передових підводних човнів - до систем протиракетної оборони. Але внутрішня перевірка плану за 10 місяців до вторгнення Путіна до України виявила, що він не виконаний майже за всіма показниками.

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