У Європі зірвали найбільший за всю історію джекпот у лотерею

У Європі зірвали найбільший за всю історію джекпот у лотерею

Щасливчик купив лотерейний білет у Франції.

У Франції хтось виграв 220 мільйонів євро в лотереї "Євромільйони". Це найбільша сума, яку будь-коли вигравали в Європі.

Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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У щасливця тепер є 60 днів, щоб забрати свій виграш.

Попередній рекордний джекпот – 210 мільйонів євро - на початку року дістався громадянину Швейцарії.

Рекордний за всю історію України джекпот у лотерею був зірваний 7 березня 2021 року. Виграш щасливчика - 33 млн 32 тис. грн. На руки ж він отримав на п'яту частину менше - вирахували податки.

Новини світу: громадянин Франції виграв 220 мільйонів євро у лотереї Евромільйони

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