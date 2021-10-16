У Європі зірвали найбільший за всю історію джекпот у лотерею

Щасливчик купив лотерейний білет у Франції.
У Франції хтось виграв 220 мільйонів євро в лотереї "Євромільйони". Це найбільша сума, яку будь-коли вигравали в Європі.
Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
У щасливця тепер є 60 днів, щоб забрати свій виграш.
Попередній рекордний джекпот – 210 мільйонів євро - на початку року дістався громадянину Швейцарії.
Рекордний за всю історію України джекпот у лотерею був зірваний 7 березня 2021 року. Виграш щасливчика - 33 млн 32 тис. грн. На руки ж він отримав на п'яту частину менше - вирахували податки.